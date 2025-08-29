Antena 3 LogoAntena3
Increíble

Juan Vidal, ginecólogo activo a los 86 años: "He traído al mundo a mi bisnieto, el parto más importante de mi vida"

El primer niño que Juan trajo al mundo hoy tiene 61 años y, el último, es su bisnieto. Hoy, nos cuenta cómo la pasión por su profesión le ha llevado a seguir trabajando con 86 años.

Juan, ginecólogo a los 86 años

Pese a la edad que tiene, Juan se siente más vivo que nunca. A sus 86 años, continúa trabajando como ginecólogo y sigue sintiendo la misma pasión del primer día.

La suerte de seguir en activo es que Juan ha tenido el placer de traer al mundo a su propio bisnieto. "Ha sido el parto más importante de mi vida y mira que he traído al mundo a mis hijas", nos cuenta.

La mayoría de sus compañeros de profesión están ya jubilados, pero Juan tiene claro que su ambición no tiene límites y que trabajará... hasta que el cuerpo aguante. "De mi edad no queda ningún compañero", señala, "pero no me voy a jubilar nunca".

Hoy, Juan nos cuenta las anécdotas que le ha dejado su trabajo durante seis décadas de esfuerzo y más de 10.000 vidas traídas al mundo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

