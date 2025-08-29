Juan Vidal, ginecólogo activo a los 86 años: "He traído al mundo a mi bisnieto, el parto más importante de mi vida"

Pese a la edad que tiene, Juan se siente más vivo que nunca. A sus 86 años, continúa trabajando como ginecólogo y sigue sintiendo la misma pasión del primer día.

La suerte de seguir en activo es que Juan ha tenido el placer de traer al mundo a su propio bisnieto. "Ha sido el parto más importante de mi vida y mira que he traído al mundo a mis hijas", nos cuenta.

La mayoría de sus compañeros de profesión están ya jubilados, pero Juan tiene claro que su ambición no tiene límites y que trabajará... hasta que el cuerpo aguante. "De mi edad no queda ningún compañero", señala, "pero no me voy a jubilar nunca".

Hoy, Juan nos cuenta las anécdotas que le ha dejado su trabajo durante seis décadas de esfuerzo y más de 10.000 vidas traídas al mundo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!