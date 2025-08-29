Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 29 de agosto

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

La concursante ha recordado un doble hito: el bote que se llevó Rafa Castaño y la marca histórica de permanencia que estableció con Orestes Barbero y que ahora ella iguala con Manu.

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Hay cifras con un simbolismo especial y el 197 significa mucho en Pasapalabra. Es la cantidad de programas que ha alcanzado Rosa, que sube un peldaño más en la clasificación de concursantes longevos. Tras su victoria en el pasado Rosco, ha igualado a Rafa Castaño y está a un paso del bicentenario.

Manu, cuesta arriba en El Rosco por un error que le condena a una remontada desesperada

Cuando Roberto Leal le ha preguntado a Rosa a qué le recuerda el 197, ella ha respondido: “Rafa y Orestes”. Efectivamente, los dos tienen mucho, o todo, que ver con la magia de ese número. Es cuando el sevillano conquistó el mayor premio en la historia de Pasapalabra: 2.272.000 euros.

Además, Rosa ha apuntado otro hito: “El duelo con Manu”. La actual pareja de concursantes ha igualado el récord de longevidad de Rafa y Orestes, y lo superarán en el siguiente programa si no hay sobresaltos. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

Mar Segura

Mar Segura recuerda a Olivia Valère, reina de la noche marbellí: "Trataba igual a príncipes, nobles y famosos"

Juan, ginecólogo a los 86 años

Juan Vidal, ginecólogo activo a los 86 años: "He traído al mundo a mi bisnieto, el parto más importante de mi vida"

Vacaciones
Debate

España, uno de los países con más vacaciones: "En China tenemos cinco días pagados al año"

Residencia
Exclusiva

Extrabajadora de una residencia de Navarra denuncia gritos, insultos y vejaciones: "Hay cosas mucho peores que las del vídeo"

Adrián
En plató

Adrián Rodríguez recuerda cómo escapó del infierno de las drogas: "Cuando eres consciente de que te puedes ir, ahí te das cuenta"

Creció y maduró en nuestras pantallas, pero durante un tiempo, desapareció en la oscuridad del mundo de las adicciones. Hoy, nos cuenta cómo ha logrado resurgir y ayudar a otros con el mismo problema.

Rosana Walls
Exclusiva

La mejor amiga de Isabel Pisano añade nuevas sospechas tras su muerte: "La gente que la rodeaba era gentuza"

La sobrina de Isabel Pisano denunciaba ayer en nuestro programa irregularidades tras la muerte de la escritora. Hoy, conocemos la versión de una de sus amigas más cercanas, Rosana Walls.

¿Cómo era La ruleta de la suerte hace 30 años? Jorge Fernández nos lo cuenta

La ruleta de la suerte encadena 64 meses como líder y logra su mayor ventaja histórica

El bonito gesto de Nacho tras ganar la gran final: “Me quiero ir con mis padres”

El bonito gesto de Nacho tras ganar la gran final: “Me quiero ir con mis padres”

Jorge Fernández comparte la desesperación de Silvia tras una tirada desastrosa: “¡No me lo puedo creer!”

Jorge Fernández comparte la desesperación de Silvia tras una tirada desastrosa: “¡No me lo puedo creer!”

Publicidad