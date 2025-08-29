Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

Hay cifras con un simbolismo especial y el 197 significa mucho en Pasapalabra. Es la cantidad de programas que ha alcanzado Rosa, que sube un peldaño más en la clasificación de concursantes longevos. Tras su victoria en el pasado Rosco, ha igualado a Rafa Castaño y está a un paso del bicentenario.

Cuando Roberto Leal le ha preguntado a Rosa a qué le recuerda el 197, ella ha respondido: “Rafa y Orestes”. Efectivamente, los dos tienen mucho, o todo, que ver con la magia de ese número. Es cuando el sevillano conquistó el mayor premio en la historia de Pasapalabra: 2.272.000 euros.

Además, Rosa ha apuntado otro hito: “El duelo con Manu”. La actual pareja de concursantes ha igualado el récord de longevidad de Rafa y Orestes, y lo superarán en el siguiente programa si no hay sobresaltos. ¡Revive este momento en el vídeo!