Adrián Rodríguez recuerda cómo escapó del infierno de las drogas: "Cuando eres consciente de que te puedes ir, ahí te das cuenta"

Adrián Rodríguez alcanzó el éxito siendo apenas un adolescente. Le vimos en series como Física o Química, Los Serrano o El chiringuito de Pepe, creciendo a través de la pantalla.

Con menos de 20 años, Adrián Rodríguez saltó a una fama que, a esa edad, pocos pueden gestionar. El dinero y la popularidad le sobrepasaron de tal forma que el actor terminó sumido en un mundo de adicciones, drogas y oscuridad.

"Cuando eres pequeño no eres capaz de gestionar todo eso", señala, "al principio lo tomas como un juego y desde pequeño empiezas con ciertos consumos que luego se vuelven más fuertes".

Poco a poco, Adrián Rodríguez se aisló de todo, hasta que un día se dio cuenta de que su adicción podía costarle la vida. "No recuerdo que en aquellos tiempos alguien como yo pudiera pedir ayuda", advierte, "pero es importante hacerlo".

Hoy, Adrián Rodríguez se abre en canal para recordar la peor época de su vida y cómo, con ayuda de profesionales, logró volver a vivir. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!