España, uno de los países con más vacaciones: "En China tenemos cinco días pagados al año"

Las vacaciones siempre se nos quedan cortas, pese a que somos uno de los países con más días libres. Sin embargo, no todo depende del país, sino también de la profesión.

España es uno de los países con más días de vacaciones: un total de 36 días (22 laborables y 14 festivos). Los políticos, funcionarios públicos, maestros opilotos de avión son las personas que disfrutan de más días de vacaciones.

Sin embargo, una de las frases del año siempre es: "Las vacaciones... cortas". Pues atención, porque hay países que ni siquiera llegan a los diez días de vacaciones al año.

En China, por ejemplo, si llevas un año trabajado, ni siquiera tienes derecho a vacaciones, pero si llevas entre uno y diez, te dan cinco días. "Cinco días no dan para relajarse", nos cuenta Carles, un hostelero viviendo en China.

Entre los países con menos vacaciones también está Estados Unidos, donde los estadounidenses en teoría ni siquiera tienen derecho a ellas. En su caso, sobre el papel pueden disfrutar de 10 días festivos y deben negociar con sus empresas la cantidad de días libres de los que dispondrán. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

