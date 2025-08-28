A partir de las 17:00
Esta tarde en YAS Verano, descubrimos la faceta más desconocida de Sara Montiel de la mano de su hijo
Conocemos a Sara Montiel como artista y como figura icónica de la cultura de nuestro país, pero pocos conocen su faceta como madre y el calvario que sufrió hasta conseguirlo. Por eso, hoy su hijo Zaus Montiel destapa el lado más desconocido de la cantante.
Sara Montiel es una de las grandes de nuestro país. Su música y sus películas son hoy un hito de la cultura española, pero pocos conocen a la Sara Montiel familiar e íntima, cuyo sueño siempre fue ser madre.
Tras varios abortos, Sara Montiel decidió cumplir sus sueño a través de la adopción, un método que en la España de entonces no estaba muy extendido. Junto a Pepe Tous, Sara forma la familia de sus sueños, esa por la que tantas lágrimas derramó un día.
Esta tarde, recibimos la visita de Zeus Tous, el hijo de Sara Montiel, en YAS Verano, que nos contará cómo era la artista de puertas para dentro. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00!
