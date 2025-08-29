Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 29 de agosto

Cara y cruz: Rosa se lanza a por el bote aprovechando la tarde más errática de Manu en El Rosco

Manu ha jugado lastrado por un fallo tempranero y ha sumado más tropiezos en su intento de remontada, por lo que Rosa ha aprovechado para intentar la gesta.

Cara y cruz: Rosa se lanza a por el bote aprovechando la tarde más errática de Manu en El Rosco

Alberto Mendo
Manu y Rosa han jugado este duelo en El Rosco con inercias contrapuestas. La tarde parecía predestinada a dar una oportunidad por el bote a la concursante gallega al jugar su programa número 197, el momento en el que Rafa Castaño hizo historia conquistando el mayor bote visto en Pasapalabra. En la mente de todos estaba esta pregunta: ¿podría emularle?

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

A la vez, ha sido un día especial para los dos, para Manu y para Rosa, porque juntos han igualado el récord de longevidad que dejaron el propio Rafa y Orestes Barbero. Sin embargo, sólo uno ha podido celebrarlo con victoria. A Manu se le ha ido escapando desde el inicio de la prueba, con un fallo nada más arrancar su Rosco. Pese a su reacción posterior, se ha encontrado con una rival que pisaba fuerte, especialmente con un turno de ocho aciertos.

Rosa se ha ido alejando en el marcador hasta un parcial de 22-13. Manu, en su intento de remontada, ha acabado cometiendo más errores, por lo que la concursante gallega ha visto la ocasión perfecta para ir a por el bote de 2.056.000 euros. ¡Revive este emocionante Rosco en el vídeo!

