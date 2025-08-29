Antena 3 LogoAntena3
La mejor amiga de Isabel Pisano añade nuevas sospechas tras su muerte: "La gente que la rodeaba era gentuza"

La sobrina de Isabel Pisano denunciaba ayer en nuestro programa irregularidades tras la muerte de la escritora. Hoy, conocemos la versión de una de sus amigas más cercanas, Rosana Walls.

Rosana Walls

Isabel Pisano, periodista y escritora, falleció el lunes en una residencia de Madrid, donde llevaba varios años viviendo. Tan solo 48 horas después, su sobrina Claudia denunció que el ingreso en ese centro se realizó sin el consentimiento de la familia y que ni siquiera sabían dónde estaba ubicado. Además, señaló que las instituciones responsables nunca rindieron cuentas con la familia.

Claudia cargaba directamente contra los "nuevos amigos" que hizo Pisano durante sus últimos años, que querrían aprovecharse de su dinero. Según ella, estos la habrían internado en la residencia para quedarse con su patrimonio y ahora parte de su herencia está desaparecida.

Isabel Pisano

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rosana Walls, amiga íntima de Pisano, que ha corroborado la versión de Claudia. "La gente que la rodeaba durante sus últimos años era gentuza", advierte, "ese entorno estaba custodiado por un actor conocido".

Rosana asegura que Claudia es la única heredera que dejó Pisano, por lo que sostiene que su piso de Madrid le pertenece: "Respaldo todo lo que ha dicho Claudia".

Se añaden nuevas incoherencias a la muerte de Isabel Pisano. ¿Quiénes eran los supuestos amigos de la escritora? ¿Por qué no aparecen las pertenencias de Isabel Pisano?

Rosana Walls

