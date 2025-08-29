María Parrado revela el título de su nuevo disco: con un mensaje para que “siempre sigamos siendo niños”

A María Parrado se le acumulan los proyectos. Va a empezar gira y va a sacar nuevo disco, y de todo ello ha charlado con Roberto Leal antes del nuevo Rosco entre Manu y Rosa en este programa de Pasapalabra. La cantante se ha encargado de ayudar al concursante madrileño y, como en la tarde anterior, con el cambio de look que suponen su gafas para ver mejor los paneles.

Roberto ha señalado que una de las fechas destacadas en el calendario de María Parrado será el 22 de noviembre con su concierto en Madrid. “Te tienes que venir”, le ha dicho la invitada, que también ha destacado el disco que sacará un mes antes, en octubre.

Como regalo a Pasapalabra, María ha revelado en exclusiva el título que tendrá: ‘La niña que fui’. La cantante ha explicado que surgió de “la necesidad de nunca perder ese niño que llevamos dentro”. Por eso, en un bonito mensaje, ha deseado “que siempre sigamos siendo niños”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!