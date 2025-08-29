Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 29 de agosto

María Parrado revela el título de su nuevo disco: con un mensaje para que “siempre sigamos siendo niños”

La cantante ha charlado con Roberto Leal sobre sus próximos proyectos, entre ellos un gran concierto en Madrid, gira y un disco cuyo título ha dado en exclusiva en Pasapalabra.

María Parrado revela el título de su nuevo disco: con un mensaje para que “siempre sigamos siendo niños”

Alberto Mendo
Publicado:

A María Parrado se le acumulan los proyectos. Va a empezar gira y va a sacar nuevo disco, y de todo ello ha charlado con Roberto Leal antes del nuevo Rosco entre Manu y Rosa en este programa de Pasapalabra. La cantante se ha encargado de ayudar al concursante madrileño y, como en la tarde anterior, con el cambio de look que suponen su gafas para ver mejor los paneles.

María Parrado y su look para solucionar un problema que descubrió en Pasapalabra: “Mi madre me riñó”

Roberto ha señalado que una de las fechas destacadas en el calendario de María Parrado será el 22 de noviembre con su concierto en Madrid. “Te tienes que venir”, le ha dicho la invitada, que también ha destacado el disco que sacará un mes antes, en octubre.

Como regalo a Pasapalabra, María ha revelado en exclusiva el título que tendrá: ‘La niña que fui’. La cantante ha explicado que surgió de “la necesidad de nunca perder ese niño que llevamos dentro”. Por eso, en un bonito mensaje, ha deseado “que siempre sigamos siendo niños”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

