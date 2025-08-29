Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 29 de agosto

El pique de Melani Olivares con Nacho Guerreros en Pasapalabra: “Porque te quiero...”

El actor ha sabido seguir bien la melodía ‘Tu calorro’, de Estopa, pero ha acabado mezclando la canción con ‘La raja de tu falda’.

Alberto Mendo
Publicado:

Hay tanto cariño como sana competitividad en los duelos entre Nacho Guerreros y Melani Olivares en La Pista de Pasapalabra. Ambos han buscado la victoria con una canción de Estopa que les ha llevado hasta el año 1999 y que han reconocido ya con el primer fragmento que ha sonado.

Nacho, más rápido con el pulsador, acierta al seguir la letra de ‘Tu calorro’. ¡Y qué bien lo ha cantado! Sin embargo, al intentar llegar al estribillo, ha hecho un cruce con ‘La raja de tu falda’. “Borra eso”, le ha comentado Roberto Leal sobre esa segunda parte, dando por buena la primera para confirmarle el pleno de cinco segundos con los que ayudaba a Manu.

Sin embargo, Melani ha demostrado después no estar muy de acuerdo con esta decisión. “A veces sí, a veces no”, ha comentado, mientras Nacho apostillaba: “Y eso que me ha dicho que me quiere”. ¡Disfruta de este divertido duelo en La Pista!

Programas

