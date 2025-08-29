Alerta por la bacteria 'come carne' que deja 6 muertos y 34 contagios, cifras récord en la última década

Se expande la infección de la bacteria 'come carne' en Luisiana (Estados Unidos). Al menos seis personas han muerto como consecuencia del contagio y se contabilizan otros 34 infectados. Las cifras ya superan con creces el promedio anual de los últimos diez años de siete infecciones y una muerte, recoge 'EFE'.

El Departamento de Salud de Luisiana ha emitido un comunicado recientemente después de que los casos se hayan disparado y recomienda a los residentes "tomar precauciones" para prevenir la infección.

Los dos fallecimientos más recientes elevan el número de víctimas mortales este año a seis, según informaron las autoridades estatales. Se produjeron tras el consumo de ostras contaminadas con la bacteria ('Vibrio vulnificus').

Las ostras vinculadas a las últimas muertes fueron recolectadas en Luisiana y servidas en restaurantes locales y de Florida, afirman las autoridades, y según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no se puede saber a simple vista si contienen la bacteria 'come carne' u otro germen peligroso.

Prolifera en aguas costeras

Desde 2015, cada año suele registrarse una muerte y siete contagios de media. Los datos han aumentado este 2025 y el número de fallecidos se ha multiplicado por seis y el de contagios casi por cinco respecto a la media anual.

La bacteria 'come carne' prolifera en aguas costeras salobres y puede transmitirse por la ingesta de mariscos crudos o poco cocinados, como en el caso de las ostras. También se puede contagiar por el contacto con heridas abiertas durante el baño en el mar, señala el CDC.

La infección provoca diarrea y vómitos y puede desencadenar complicaciones graves, como infección en la sangre (septicemia) o muerte del tejido alrededor de la herida llegando incluso a tener que amputar. Una de cada cinco personas infectadas fallece, según los datos del CDC.

