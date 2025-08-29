Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Alerta por la bacteria 'come carne' que deja 6 muertos y 34 contagios, cifras récord en la última década

El número de fallecido se ha multiplicado por seis.

Imagen de la bacteria vista desde un microscopio

Imagen de la bacteria vista desde un microscopio Getty

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Se expande la infección de la bacteria 'come carne' en Luisiana (Estados Unidos). Al menos seis personas han muerto como consecuencia del contagio y se contabilizan otros 34 infectados. Las cifras ya superan con creces el promedio anual de los últimos diez años de siete infecciones y una muerte, recoge 'EFE'.

El Departamento de Salud de Luisiana ha emitido un comunicado recientemente después de que los casos se hayan disparado y recomienda a los residentes "tomar precauciones" para prevenir la infección.

Los dos fallecimientos más recientes elevan el número de víctimas mortales este año a seis, según informaron las autoridades estatales. Se produjeron tras el consumo de ostras contaminadas con la bacteria ('Vibrio vulnificus').

Las ostras vinculadas a las últimas muertes fueron recolectadas en Luisiana y servidas en restaurantes locales y de Florida, afirman las autoridades, y según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no se puede saber a simple vista si contienen la bacteria 'come carne' u otro germen peligroso.

Prolifera en aguas costeras

Desde 2015, cada año suele registrarse una muerte y siete contagios de media. Los datos han aumentado este 2025 y el número de fallecidos se ha multiplicado por seis y el de contagios casi por cinco respecto a la media anual.

La bacteria 'come carne' prolifera en aguas costeras salobres y puede transmitirse por la ingesta de mariscos crudos o poco cocinados, como en el caso de las ostras. También se puede contagiar por el contacto con heridas abiertas durante el baño en el mar, señala el CDC.

La infección provoca diarrea y vómitos y puede desencadenar complicaciones graves, como infección en la sangre (septicemia) o muerte del tejido alrededor de la herida llegando incluso a tener que amputar. Una de cada cinco personas infectadas fallece, según los datos del CDC.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El FBI investiga el tiroteo en una escuela de Minneapolis como un crimen de odio anticatólico: el atacante es una mujer transexual con un arsenal de armas

Imagen de un vídeo difundido en redes sociales por el presunto autor del tiroteo a una iglesia de Minneapolis

Publicidad

Mundo

Imagen de la bacteria vista desde un microscopio

Alerta por la bacteria 'come carne' que deja 6 muertos y 34 contagios, cifras récord en la última década

Agentes federales de Inmigración detienen a dos bomberos durante un incendio forestal

Agentes federales de Inmigración detienen a dos bomberos durante un incendio forestal

Aumentan las webs con fotos tomadas sin consentimiento de mujeres

Cierran en Italia otra web con fotos de mujeres con contenido machista subidas sin consentimiento como la de Meloni

Imagen de archivo de un cayuco localizado en aguas de El Hierro.
Rescate

Mauritania rescata a 17 supervivientes y recupera 20 cadáveres tras un naufragio rumbo a Canarias

La influencer Natasha Allen
Muere influencer

Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años tras una dura batalla contra el cáncer

Militares de Israel se despliegan en Gaza
Mili

Dieciséis países europeos mantienen la mili obligatoria y Alemania podría sumarse si no logra 80.000 voluntarios

Berlín lanza un modelo basado en voluntarios, hombres y mujeres a partir de 18 años, pero advierte de que activará la conscripción si no cubre el objetivo de 80.000 efectivos.

Arsenal de la tiradora de EEUU
Tiradora

Las palabras de la tiradora de Minneapolis antes del tiroteo en una escuela: "Que se jodan esos niños"

Dos menores han muerto en un ataque a una escuela católica de Minneapolis. Horas antes, la sospechosa, identificada como Robin Westman, difundió un vídeo macabro en el que mostraba cargadores, explosivos y varias armas, lanzaba mensajes contra Trump y grupos religiosos.

Matilde Muñoz Cazorla

¿Es la desaparición de Mati Muñoz en Indonesia un crimen de manual?

Grecia solicita ayuda europea para combatir los incendios forestales.

Récord de superficie quemada en Europa: se trata de la peor temporada de incendios forestales desde que hay registros

Imagen de un vídeo difundido en redes sociales por el presunto autor del tiroteo a una iglesia de Minneapolis

El FBI investiga el tiroteo en una escuela de Minneapolis como un crimen de odio anticatólico: el atacante es una mujer transexual con un arsenal de armas

Publicidad