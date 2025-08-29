Incendios
Última hora incendios en España en directo: Varios vecinos desalojados tras declararse un incendio en Lubrín (Almería)
Sigue en directo la última hora de los incendios en España.
Declarado un incendio forestal en Lubrín que obliga a desalojar a los vecinos de las zonas de Los Albaricos y La Fuente de los Albaricos, en el municipio de Bédar (Almería). El consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado a las 05.46 horas de este viernes la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan Infoca. El incendio se encuentra activo y 11 grupos de bomberos forestales, cinco autobombas y varios técnicos trabajan para controlar las llamas.
Continúa mejorando la situación de todos los incendios, pero el de Fasgar, en León sigue fuera de control. Es el que más preocupa. El de Berlanga del Bierzo ya está controlado, los vecinos han vuelto a sus casas. El de Ibias, en Asturias, sigue activo, pero las previsiones son buenas y Galicia, por primera vez desde que comenzó esta oleada de incendios, no tiene ningún foco activo.
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado hasta extinguir un incendio forestal en Collado Mediano, en la zona de El Castillo. Castilla y León rebaja a cinco los 'grandes incendios forestales' tras una jornada "positiva y muy favorable" en la evolución de las llamas, aunque aún siguen activos cinco incendios en gravedad 1 y ocho activos, pero en nivel 0.
Están catalogados como IGR 1, los de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Garaño, en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia. Por último, activos pero en nivel 0, se encuentran Yenes, Canalejas, Gestoso, La Robla y San Andrés del Rabanado, en la provincia de León; San Pedro de Cansoles, en Palencia, y Molezuelas de la Carballeda y Malillos, en Zamora.
Preocupan las reactivaciones en varios incendios
El delegado territorial de Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, asegura que la situación de los incendios es "francamente buena" y "muy positiva", aunque preocupan las reactivaciones que se registran y que obligan a mantener a los medios en la zona para actuar inmediatamente y evitar su evolución.
La evolución del incendio en de la zona leonesa de La Baña ha sido "favorable". El incendio de Garaño ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y estabilizado. También está en nivel 1 el incendio de Anllares, aunque se han registrado varias reproducciones en el perímetro.
En definitiva, Eduardo Diego destaca que la provincia está "bastante mejor que ayer" al contar con los incendios de Fasgar-Colinas y el procedente de Porto (Zamora) que afecta a la zona de La Baña en gravedad 2, así como el declarado esta tarde en Berlanga del Bierzo. Por todo ello, ha subrayado que "se avanza en la lucha contra los incendios y el operativo permite y posibilita trabajar".
Última hora incendios en España en directo: Castilla y León es calcinada con 16 focos activos, 10 de gravedad
Castilla y León posee hasta 16 incendios forestales activos, con cinco de nivel 2 de gravedad. Preocupan el foco de Fasgar-Igüeña (León) que ha sido impulsado por el viento, y otros cinco de nivel 1. A estas llamas se suman otros seis focos activos sin peligro. Este balance viene después de una jornada en la que se declararon cuatro nuevos incendios, el más grave en Berlanga del Bierzo.
Última hora incendios en España en directo: nivel de riesgo extremo en la Región de Murcia
Según ha trasladado la AEMET, el nivel de riesgo de incendio previsto para la jornada de hoy, 29 de agosto, es extremo. Unos niveles que afectan toda la comunidad autónoma, salvo el noroeste y Cuenca de Mula, que presentan niveles más moderados.
Última hora incendios en España en directo: los efectivos atajan reactivaciones en dos zonas activas del incendio de Porto
El operativo desplegado en el incendio de Porto ha atajado durante la pasada noche reactivaciones en dos de las tres zonas afectadas. Tal y como ha detallado el jefe de Servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, y recoge 'Europa Press', "no ha habido ningún tipo de reactivación" en el Valle del Tera y se han realizado labores de vigilancia
Por su parte, se ha reactivado a las siete de la mañana un foco en la zona de Barrosa. Asimismo, en La Baña y Losadilla se han realizado labores de vigilancia "con algún pequeño punto caliente" aunque se ha sofocado con "rapidez".
Última hora incendios en España en directo: el 112 de la Comunidad de Madrid advierte y pude mucha precaución
El 112 de la Comunidad de Madrid ha presentado un mapa del riesgo de incendios forestales de cara al día de hoy, viernes 29 de agosto. Todo ello, basado en datos recogidos por la AEMET. La Agencia de Seguridad y Emergencias ha calificado en nivel naranja el riesgo de incendios en toda la comunidad autónoma. Además, ha pedido "mucha precaución" tal y como ha detallado en la red social 'X'.
Incendios en España en directo: Vecinos se quejan de la falta de ayudas
Muchas personas han perdido sus hogares. En Castrocalbón, en la provincia de León, la mayoría de las casas han sido devoradas por las llamas.
Los afectados ya pueden pedir las primeras ayudas del Gobierno (un máximo de 15.000 euros por la pérdida de una vivienda), pero ellos aseguran que es insuficiente.
Última hora incendios en España en directo: se restablece la circulación entre Monforte de Lemos y San Clodio-Quiroga, en Lugo
Según ha comunicado Renfe, una vez "sofocado el incendio y reparados los daños en la infraestructura ferroviaria", ha quedado reestablecida la circulación entre Monforte de Lemos y San Clodio-Quiroga.
Una noticia que llega poco después de que se normalizara la circulación en la línea de alta velocidad entre Campomanes(Asturias) y La Robla (León).
Incendios en España en directo: Los Reyes visitan hoy Extremadura
EL rey Felipe VI y la reina Letizia estarán hoy en Extremadura. Continúan visitando las zonas más afectadas por el fuego y visitarán el Valle del Jerte, la sierra de Granadilla y el valle de Ambroz.
En Galicia agradecieron a los equipos de extinción su gran trabajo. Solo en la provincia de Ourense se han quemado unas 90.000 hectáreas, es más del 10 % de su territorio.
Incendios en España en directo: Homenaje a los bomberos
Aplausos como muestras de agradecimiento por el trabajo que desempeñan los bomberos. En el vídeo se ve a bomberos forestales de Ávila que acaban de volver a casa después de varios días combatiendo algunos de los peores incendios de León. Han sido recibidos entre aplausos.
Incendios en España en directo: Los vecinos de Berlanga regresan a casa
En Berlanga del Bierzo, en León, los vecinos ya pueden regresar a sus casas ante la evolución favorable del incendio. El fuego se originó en la montaña con cinco focos diferentes y obligó a evacuar a 400 vecinos.
Los trabajos de extinción en toda Castilla y León no cesan. Hay aun cinco incendios de nivel 2. No hay localidades evacuadas, pero sí que siete pueblos están confinados por el incendio de Fasgar, en León.
Desde el CECOPI recomiendan que se extreme la precaución. Sigue habiendo riesgo de nuevos fuegos.
ÚLTIMA HORA | Incendios en España en directo: Desalojan a los vecinos de Los Albaricos y La Fuente de los Albaricos en Almería
Un incendio declarado en Lubrín obliga a desalojar a los vecinos de las zonas de Los Albaricos y La Fuente de los Albaricos, en el municipio de Bédar (Almería).
El consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado a las 05.46 horas de este viernes la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan Infoca.
El fuego se encuentra activo y están trabajando para su control 11 grupos de bomberos forestales, cinco autobombas y varios técnicos.
Incendios en España en directo: incendio forestal de Igüeña-Fasgar
se vuelve a desatar el incendio forestal de Igüeña-Fasgar. Es el que más preocupa de Castilla y León. Las llamas devoran esa ladera en apenas 20 minutos. El fuerte viento hace que el fuego avance imparable.
ÚLTIMA HORA | Incendios en España en directo: Incendio en Collado Mediano
Estabilizado el incendio declarado en Collado Mediano, Madrid. El fuego ha sido intencionado y un joven ha sido detenido como presunto autor.
Las llamas avanzan con gran virulencia por la ladera de la montaña pero a esta hora se da por estabilizado,
Última hora incendios en España en directo
¡Buenos días! Sigue con nosotros toda la información sobre los incendios en España. La situación está mejorando, pero preocupan las reactivaciones del fuego.
