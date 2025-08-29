Extrabajadora de una residencia de Navarra denuncia gritos, insultos y vejaciones: "Hay cosas mucho peores que las del vídeo"

Una residencia en el municipio navarro de Fustiñana está en el punto de mira. Varias extrabajadoras aseguran que las intimidaciones, gritos e insultos a residentes son continuos, hasta el punto de que una de ellas ha aportado un vídeo como prueba.

Según las trabajadoras, todos allí dentro eran conscientes del trato que se le daba a los ancianos. De hecho, la tensión llegó a tal punto que, cuando la dirección supo que había grabaciones, se prohibió el uso de móviles dentro de la residencia.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María, extrabajadora de la residencia que señala directamente a una persona en concreto. "Esa persona es hermana de la directora, prima del alcalde y nuera de la concejala, no puedes hacer nada", señala.

Según nos cuenta, siempre que estaba ella, había gritos y tensión: "Lo que se ve en el vídeo no es nada, hay cosas peores".

Las desgarradoras imágenes han llegado hasta las familias de los residentes, que no se imaginaban el trato que se les daba a sus seres queridos. ¿Lograrán hacer justicia?