El vídeo del quinto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Pinto Barreiros, la ganadería portuguesa, ha sido la encargada de dar emoción al quinto día de encierros de San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. A las once de la mañana dio comienzo a la suelta de reses de 'la Pamplona chica' y que ha tenido una duración de 1 minuto y 49 segundos en la calle. Tras este, se ha celebrado en la plaza de toros de la localidad madrileña una capea general.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, nos ofrece el parte de heridos. En la jornada de hoy han habido un total de siete asistencias. Seis de ellas serán dadas de alta en unos instantes, mientras que otra ha sido enviada a quirófano por un varetazo.

En el quinto encierro diurno, sexto en el cómputo general, la participación ha aumentado entre 2.300 y 2.400, afirma el responsable. Sin embargo durante estos días el número de corredores se ha mantenido entre 2.100 y 2.200. Residentes y turistas se han congregado en la plaza y alrededores del recorrido para disfrutar de este festejo taurino, que mañana, cree Martínez, reunirá a más personas.

Los partes médicos de las carreras han ido de mejor a peor. Los tres primeros días los encierros se saldaron sin ningún herido grave, a excepción del lunes que, aunque fueron leves, fueron ingresados en el Hospital Infanta Sofía por un traumatismo craneoencefálico severo y otro por cuatro costillas rotas y una afección pulmonar.

No obstante, el susto sucedió el jueves, cuando durante el encierro, que a simple vista parecía el más tranquilo, un pamplonés fue cornado en el glúteo por uno de los toros de la ganadería Salvador Domecq. Rápidamente fue llevado a quirófano para tratarle ya que el animal le causó una herida de 15 centímetros en el glúteo izquierdo y un esguince en el tobillo izquierdo, según el Diario de Navarra.

El miércoles fue la suelta de reses más larga hasta la fecha, con una duración de dos minutos y cincuenta y siete segundo. Fue tan tardío porque uno de los novillos de Casasola cayó al suelo y quedó atrás desvinculándose de la manada que ya estaba divida desde casi el comienzo de la carrera.

