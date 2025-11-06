Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 6 de noviembre

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

La cantante ha terminado esta visita al concurso dejando el espectacular regalo de su voz a capela y en pleno directo.

Alberto Mendo
Publicado:

La despedida de Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas en Pasapalabra no podía tener mejor broche que la voz de la cantante. Antes de El Rosco, ha afirmado que está ya prácticamente ultimando los detalles de su nuevo disco, que se titulará ‘Ilumina’. “Saldrá para febrero del año que viene”, ha contado a Roberto Leal. Habrá que ver si da tiempo a incluir un dueto con el presentador después de lo bien que han sonado juntos en La Pista con ‘Se fue’, de Laura Pausini.

El breve dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal cantando ‘Se fue’ de Laura Pausini

Soraya ha explicado que este álbum supondrá su regresa a la música electrónica. “Doce temas que viene a mover las energías, y no solamente los pies”, ha asegurado sobre un proyecto que es “muy especial”. Además, la cantante ha pedido a sus fans que estén muy atentos a sus redes sociales porque sacará “tema tras tema” cada 21 días, hasta que llegue la fecha de la salida del disco.

Para dar ya ganas de escuchar todas las canciones, Soraya ha cantado a capela ‘You Will shine’. Se estrenó hace apenas unas semanas, al igual que su videoclip, y cuenta con la colaboración de Essie de Vall. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

