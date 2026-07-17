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Capítulo 606

Cloe, incapaz de trabajar con Marta y Fina, decide marcharse a Nueva York: “Necesito un cambio radical”

La francesa toca fondo y decide romper con todo tomando una determinante decisión sobre su futuro.

Cloe, incapaz de trabajar con Marta y Fina, decide marcharse a Nueva York: “Necesito un cambio radical”

Cloe, incapaz de trabajar con Marta y Fina, decide marcharse a Nueva York: “Necesito un cambio radical”

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La decisión de que Fina entrase a trabajar con ella y con Marta al final no ha salido como la francesa esperaba.

Cloe lo ha intentado, pero no puede más. Se le hace muy difícil trabajar cada día junto a Marta y con Fina.

La francesa, al límite, le ha confesado a Valentina que ver el amor de sus compañeras le hace hundirse por momentos.

Cloe lo tiene claro, necesita un cambio para mejorar y olvidar el pasado. Por eso, le cuenta a su amiga que ha decidido aceptar la propuesta laboral de Hugo Brossard y se marcha… ¡a trabajar a Nueva York!

Valentina, con el corazón en a mano, le ha dicho que no quiere perderla, pero prefiere que sea feliz y sabe que en Toledo no lo es.

Al final, las amigas se han fundido en un gran abrazo antes de que Cloe llame a París para aceptar la oferta de trabajo. ¿Cómo reaccionaran Marta y Fina cuando descubran esta impactante noticia?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Mejores momentos

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