Cristina Castaño y Paula Koops cuarta y quinta clasificadas en Tu cara me suena 13

La final de Tu cara me suena está siendo una noche inolvidable en la que los concursantes han demostrado actuación tras actuación el enorme nivel que los envuelve.

Paula Koops

Sin embargo, no todos se pueden llevar la victoria y la primera en conocer el resultado ha sido Paula Koops. Con un 13% de los votos, la cantante se ha convertido en la quinta clasificada de esta edición. Algo que, teniendo en cuenta el gran talento del que hemos sido testigos estas semanas, es mucho decir.

Paula Koops se ha superado a sí misma en esta decimotercera edición de Tu cara me suena y ha demostrado su versatilidad imitando a artistas con estilos y voces muy diferentes.

Su imitación de Raye marcó un antes y un después en su concurso, no solo porque se llevó el triunfo de la gala, sino porque dejó a un lado sus miedos y derrochó carisma y seguridad sobre el escenario.

Con sus particulares podcast, su simpatía y su increíble voz, Paula Koops nos ha regalado grandes momentos en esta edición de Tu cara me suena. Sin ella, no hubiese sido lo mismo. ¡Gracias por todo, Paula!

Cristina Castaño

El siguiente anuncio no se ha hecho esperar y, con un 19% de los votos, Cristina Castaño ha ocupado la cuarta plaza en la clasificación final. De nuevo, un éxito que bien se ha merecido con todo el esfuerzo depositado en cada gala.

Cristina Castaño ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada. La actriz ha conquistado al público y al jurado con su voz y ha protagonizado actuaciones sobresalientes que la han mantenido todas las semanas en el top3.

Con Rigoberta Bandini firmó una imitación apoteósica que la llevó a ganar la gala y se ha quedado a las puertas de llevarse otras victorias metiéndose en la piel de Dulce Pontes, Paloma San Basilio y Florence and the Machine, con las que consiguió la segunda posición de la gala.

Cristina Castaño nos ha regalado interpretaciones que han traspasado la pantalla y ha demostrado que podría llenar cualquier estadio con su voz. ¡Muchas gracias por todo, Cristina!

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