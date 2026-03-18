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Juan Antonio, amigo de Carlos Cánovas: "Iba a dejar a Silvia Tortosa, pero cuando le detectaron cáncer, decidió quedarse"

Hablamos con Juan Antonio Casado, amigo íntimo y portavoz de Carlos Cánovas. Tras los ataques de la heredera de Silvia Tortosa, este ha decidido contar su verdad.

Juan Antonio

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La muerte de Silvia Tortosa ha evidenciado la mala relación que guardaba la actriz con su exmarido durante sus últimos meses de vida. Tras descubrir que le era infiel, llegó a dejarle fuera del testamento, dejando su herencia a su amiga Ana Congost.

Ana Congost

A raíz de su fallecimiento, Ana Congost ha desvelado varios detalles sobre la supuesta mala relación que tenía Silvia Tortosa con Cánovas y cómo este no se preocupó por ella durante su enfermedad y sus últimos meses.

Ante dichas acusaciones, hablamos con Juan Antonio Casado, amigo íntimo y portavoz de Carlos Cánovas, que asegura que este está muy afectado por lo que se está diciendo de él. "Dice que no es verdad, que en una relación pasan muchas cosas", afirma.

Juan Antonio ha confesado que, durante su relación con Silvia, Carlos llegó a sentirse como el "chico para todo" y quizás perdió la ilusión. Una ilusión que pronto vio en Marina Lozano, de quien se enamoró perdidamente.

"Iba a dejar a Silvia, pero cuando le diagnosticaron el cáncer de mama decidió quedarse", nos cuenta Juan Antonio, "un poco por pena, pero sobre todo por cariño".

Según el portavoz de Cánovas, este tiene claro que Congost no está reflejando lo que pensaba Silvia, sino que está intentando tirar por tierra su imagen por venganza. ¿Hasta dónde llegará la guerra entre la heredera de Silvia Tortosa y su exmarido?

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