Un joven camina 11 kilómetros tras una noche de fiesta buscando su casa y acaba en otro pueblo

Santiago salió una noche de fiesta, a pesar de que no quería, y al final todo se complicó tanto que llegó por la mañana andando en otro pueblo a 10 kilómetros del suyo.

Al acabar la fiesta, este joven sevillano cogió un VTC hasta su casa, pero no sabe dónde le dejó que él pensaba que estaba cerca de donde vivía y empezó a andar. "Yo pensaba que estaba en mi calle, pero me di cuenta de que no llegaba a la mía", ha asegurado.

"Mi confianza era ciega"

De repente llegó a un campo y se dio cuenta de que estaba en Espartinas. El cansancio, sumado a los excesos, hizo que se desorientara y caminara 10 kilómetros desde Tomares hasta este otro pueblo.

En la historia hay, además, una segunda parte porque llegó bien a casa a pesar de que tener tanta confianza en sí mismo le jugó una mala pasada. "Llegué con los gemelos subidos", ha asegurado.

La conclusión a la que llegó después de esta aventura fue que no va a salir más. Sin embargo, el sábado tiene un cumpleaños y no sabe cómo va a acabar, ha dicho.

¿Qué ocurrió?

Santi ha contado que lo que ocurrió fue que cuando puso la dirección en la aplicación, la puso mal y entonces el VTC le llevó a un pueblo que no es. "Mi confianza era ciega", ha asegurado.

Estuvo buscando su casa, y la encontró hora y media después.