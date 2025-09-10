Mocejón (Toledo)
Un joven de 17 años, en estado grave tras ser corneado en un festejo taurino en Mocejón: "Nunca había visto algo así"
Recibió tres espeluznantes cornadas que los vecinos de Mocejón (Toledo) aún recuerdan. Aunque está fuera de peligro, aún se encuentra en estado grave.
Los festejos taurinos son la tónica de estas fechas, pero en ocasiones terminan en tragedia. Ha sido el caso de Mocejón, un municipio toledano donde un menor de 17 años ha resultado gravemente herido.
El menor recibió tres cornadas ante la mirada de los vecinos, que aún están conmocionados. "Nunca había visto a un toro coger a una persona así", señala Ángeles, "se envició con él".
Según nos cuenta, no es la primera vez que ocurre una situación similar. De hecho, este mismo mes ha fallecido una persona tras una cornada mortal en Ubrique.
Los vecinos velan por la salud del joven, que aún se recupera del duro golpe. Mientras tanto, la pregunta para muchos es: ¿falta seguridad en los festejos taurinos?
