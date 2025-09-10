Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 10 de septiembre

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

Con este dineral, ¿quién necesita arriesgarse para caer en el Bote? La suerte ha sonreído por completo a esta concursante.

Vaya racha la de Sarita. En el panel anterior ya había tenido la suerte de su parte, cuando ha caído hasta tres veces en el gajo Exprés. Digamos que la vida le ha dado oportunidades de ganar mucho dinero hasta que ella misma se ha decidido a levantar este gajo tan tentador.

Y por si fuera poco, la concursante del atril rojo también ha tenido mucha suerte en el Panel con Bote. Tanta que no ha necesitado caer en el gajo dorado para llevarse más de mil euros en este panel.

Ahora Sarita se ha convertido en finalista de La ruleta de la suerte. Veremos si consigue resolver el Panel Final, y si aún le queda más dinero que sumar a la gran cifra que lleva acumulada.

