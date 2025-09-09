Entrevista
Jorge Cadaval, de Los Morancos, se sincera sobre su sexualidad: "Había una época en la que te decían barbaridades por la calle"
A través de su altavoz y su profesión, Jorge aprovecha para reivindicar la libertad sexual y nos cuenta su experiencia luchando contra los prejuicios y los ataques homófobos.
Publicidad
Los Morancos, el dúo cómico formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, se han convertido en una de las parejas artísticas por excelencia en nuestro país. Sin embargo, no solo hacen humor, sino que también aprovechan su altavoz para reivindicar los derechos y la libertad.
Jorge siempre ha hablado abiertamente de su sexualidad. El cómico ha encontrado el amor en Ken Appledorn, un hombre estadounidense que vino a España a estudiar y a aprender el idioma, del que terminó enamorándose.
Pese a que Jorge asegura que siempre se ha sentido apoyado por su familia, confiesa que hubo una época en la que ser homosexual en España estaba muy mal visto. "Te decían barbaridades por la calle, maricón pero con acento en la o", advierte.
En su casa, su madre siempre respetó a todos sus hijos por igual, sin importar la sexualidad que tuvieran: "Yo he tenido suerte, mi madre siempre decía que tenía seis hijos que salían todos por la misma puerta".
Más Noticias
- Lourdes Ornelas, viuda de Camilo Sesto, sobre la difícil situación de su hija: "Es una enfermedad y voy a apoyarla"
- Sonia vive separada de su marido por el precio de la vivienda: "Mis hijos echan de menos a su padre, es muy duro"
- Los profesores, ¿en guerra con los padres de sus alumnos?: "Me han llegado a pedir tutorías porque su hijo tenía un 7 y no un 9"
Hoy, su testimonio ha servido de ejemplo para muchas personas y muchas familias que vivieron aquella época llena de prejuicios. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
Publicidad