El duro testimonio de Mar Flores sobre los malos tratos sufridos y el impacto en su familia

La actriz explicó que vivió situaciones de malos tratos durante años y también que su hijo Carlo Costanzia sufría y acababa desapareciendo. A pesar de todo, sentía que debía seguir trabajando sin mostrar debilidad.

Recordó cómo se obligaba a salir adelante, incluso vistiéndose de manera llamativa para cumplir con compromisos profesionales. Su relato evidenció el alto coste emocional de sostener una imagen mientras su vida personal se desmoronaba. Lo ha contado en El Hormiguero.