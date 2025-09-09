Antena 3 LogoAntena3
Cristina

Sueños de libertad

La revelación de Cristina a Claudia sobre Luis provoca una seria advertencia

Cristina se sincera con Claudia sobre lo ocurrido con Luis, pero su confesión desata una contundente reacción por parte de su amiga

Ana Bermejo Lillo
En Sueños de libertad, Cristina confiesa a Claudia que se besó con Luis, provocando que su amiga le recuerde las consecuencias de involucrarse con un hombre casado. Le advierte que puede salir herida.

Claudia intenta hacerle ver que sus sentimientos podrían llevarla a sufrir. A pesar de la atracción evidente, le insiste en que piense bien antes de seguir con algo que podría acabar mal.

