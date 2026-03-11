El presunto autor del incendio de Miranda de Ebro es reincidente: "Llevaba un mes en libertad tras secuestrar y agredir a una mujer"

Un hombre ha provocado un incendio en un edificio de Miranda de Ebro, causando la muerte de tres mujeres. Este hecho ya ha sido calificado por las autoridades como un crimen machista, ya que su expareja es una de las víctimas.

El detenido ya tenía antecedentes penales. Hace apenas tres años era condenado secuestrar y agredir a una mujer y hace ocho, de agredir a una menor. "Este hombre llevaba un mes en libertad y reincide", afirma Sonsoles Ónega.

El incendio no solo ha causado la muerte de su expareja, sino también la de su madre y la de una vecina de 24 años. Además, cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas, menores de edad.

El autor de los hechos colocó colchones rociados por un líquido inflamable en la puerta del portal del edificio. "Los apiló también para que no salieran los vecinos", advierte nuestra compañera Flavia Bertolini.

Miranda de Ebro está de luto ante el terrible crimen machista que se ha llevado la vida de tres mujeres. Una tragedia que, según algunos vecinos, se podría haber evitado si se hubiera condenado antes al presunto autor de los hechos.