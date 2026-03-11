Antena3
Habla el abogado de los sospechosos por la desaparición de Francisca Cadenas: "Están siendo investigados por presunto homicidio"

José Duarte, el abogado de los dos sospechosos por la desaparición de Francisco Cadenas, ha contestado a algunas preguntas de los medios. Según nos cuenta, no están siendo investigados por desaparición de alto riesgo, sino por homicidio.

José Duarte

Nueve años después de su desaparición, nadie sabe qué le ocurrió a Francisca Cadenas. Esta desapareció en Hornachos (Badajoz) en 2017 y ahora la UCO vuelve a la localidad de los hechos y pone contra las cuerdas a dos individuos: dos hermanos vecinos de Francisca que están siendo investigados como principales sospechosos.

Francisca Cadenas

Ambos eran vecinos de Francisca, aunque era su madre la que tenía más relación con ella. Sus domicilios están siendo registrados en busca de pruebas, mientras ellos sostienen que son inocentes.

El abogado de los sospechosos, José Duarte, ha aclarado que la investigación no se está llevando a cabo en calidad de desaparición de alto riesgo, sino de presunto homicidio. "No puede ser de otra forma", señala.

Además, añade que no son los únicos que están siendo investigados por la desaparición de Francisca. "Hay más personas", advierte Duarte. Sin embargo, asegura que sus clientes ya fueron interrogados en el momento de la desaparición. "La convulsión es: ¿por qué ahora ellos?", termina diciendo.

