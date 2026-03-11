Alejandro confiesa la duda que podría haberle costado la Silla Azul: “Me ha entrado el sofoco”

Alejandro sigue sumando programas en Pasapalabra y se ha hecho merecedor del número 23 tras superar una nueva Silla Azul. El concursante se ha mostrado dispuesto a aprovechar la oportunidad tras su derrota en el pasado Rosco, cuando Javier se quedó a sólo dos letras del bote de 232.000 euros.

Además, el madrileño ha compartido una curiosidad que acababa de vivir y que podría haber cambiado todo. “En la primera, he empezado a dudar mucho”, ha confesado. Se refería a su primera respuesta en la Silla Azul. Los espectadores le han visto decir “hostal” con convencimiento, pero nada más lejos de la realidad por el apuro que ha revelado.

“Me ha entrado una duda repentina”, ha comentado Alejandro, demostrando que la procesión iba por dentro pese a haberlo disimulado ante las cámaras. En décimas de segundo, por su mente pasaron otras opciones, aunque al instante dijo la primera que se le pasó. “Me ha entrado el sofoco”, ha añadido, ya con una sonrisa por haber logrado superarlo. ¡No te pierdas en el vídeo cómo ha contado esta anécdota!