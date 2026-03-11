Hablamos con uno de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Está bajo secreto de sumario y no quiero yo..."

Francisca Cadenas, una vecina de Hornachos (Badajoz), desaparecía en 2017 sin dejar rastro. Durante nueve años, la investigación no dio con pistas que esclarecieran qué ocurrió con Francisca, pero el caso ha avanzado recientemente, después de que la UCO volviese a los escenarios clave en el caso.

Son dos los principales sospechosos de la desaparición: dos vecinos de Hornachos que son hermanos. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, aunque sostienen que son inocentes.

Juan, un vecino de la localidad de Hornachos, conoce bien a ambas familias, tanto a la de los sospechosos, como a la de Francisca. "Parece que están colaborando con la justicia", señala Juan, mientras las autoridades registran sus domicilios, "pero sabemos que en la primera inspección ocular no pasaron de la puerta casi".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juli, uno de los hermanos sospechosos. Este se mostró visiblemente nervioso y reacio a hablar del caso. "Me ha llamado la Guardia Civil, fui y ya está", advierte, "ahora mismo, que está bajo secreto de sumario, no quiero yo...".

Los hijos de Francisca tienen esperanza de que el caso se resuelva pronto, pudiendo cerrar un doloroso capítulo que llevan arrastrando nueve años. ¿Lograrán descubrir qué ocurrió con Francisco?