Mejores momentos | 11 de marzo
Elia Galera acusa a Santiago Segura de “chivato” por una ayuda al límite de las normas en La Pista
La actriz ha amagado con impugnar el duelo que ha ganado Begoña Maestre al considerar que el cineasta ha influido para que acertara.
Elia Galera y Santiago Segura han protagonizado el pique más competitivo y también divertido que se vivido en este programa de Pasapalabra. Los dos se han enfrentado en La Pista, curiosamente sin llegar a acertar su canción, aunque su verdadero enfrentamiento ha sido durante el duelo entre Begoña Maestre y Fonsi Nieto, incluso con amago de impugnación.
La polémica ha saltado cuando Roberto Leal les ha dado el título con otras palabras: “Gusto a sal”. Les ha dicho uno con tres, y el correcto tiene dos. Begoña ha respondido “Sabor a mar”, lo que suponía un fallo. El presentador le ha dejado que se lo repensara… y Segura ha intervenido para señalar que “sabor” estaba bien. Quizá ese empuje ha sido clave para que la actriz terminara respondiendo “Sabor salado” y se llevara los dos segundos aún en juego.
Elia no se ha cortado al expresar su desacuerdo con lo ocurrido y hasta ha llamado “chivato” a su rival. “No vale soplar, estoy indignada y voy a impugnar esta prueba ahora mismo”, ha afirmado la actriz. Roberto ha salido en defensa del equipo naranja: “Pues sí que es competitiva”. ¡Descubre cómo ha sucedido todo en el vídeo!
