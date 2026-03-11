Antena3
Mejores momentos | 11 de marzo

Elia Galera acusa a Santiago Segura de “chivato” por una ayuda al límite de las normas en La Pista

La actriz ha amagado con impugnar el duelo que ha ganado Begoña Maestre al considerar que el cineasta ha influido para que acertara.

Alberto Mendo
Elia Galera y Santiago Segura han protagonizado el pique más competitivo y también divertido que se vivido en este programa de Pasapalabra. Los dos se han enfrentado en La Pista, curiosamente sin llegar a acertar su canción, aunque su verdadero enfrentamiento ha sido durante el duelo entre Begoña Maestre y Fonsi Nieto, incluso con amago de impugnación.

La polémica ha saltado cuando Roberto Leal les ha dado el título con otras palabras: “Gusto a sal”. Les ha dicho uno con tres, y el correcto tiene dos. Begoña ha respondido “Sabor a mar”, lo que suponía un fallo. El presentador le ha dejado que se lo repensara… y Segura ha intervenido para señalar que “sabor” estaba bien. Quizá ese empuje ha sido clave para que la actriz terminara respondiendo “Sabor salado” y se llevara los dos segundos aún en juego.

Elia no se ha cortado al expresar su desacuerdo con lo ocurrido y hasta ha llamado “chivato” a su rival. “No vale soplar, estoy indignada y voy a impugnar esta prueba ahora mismo”, ha afirmado la actriz. Roberto ha salido en defensa del equipo naranja: “Pues sí que es competitiva”. ¡Descubre cómo ha sucedido todo en el vídeo!

Pasapalabra» Mejores momentos

Programas

Alejandro confiesa la duda que podría haberle costado la Silla Azul: “Me ha entrado el sofoco”

Jesús Vidal

Jesús Vidal, el actor que se reivindica más allá de Campeones: "Me llegó a molestar que no vieran a la persona que había detrás"

Aramís Fuster
Entramos en la casa en la que Aramís Fuster vive al límite: "Me han cortado la luz y sé que me van a cortar el agua"

Antigua casera de Aramís
La antigua casera de Aramís Fuster se suma a la guerra: "A mí también me dejó a deber un año de alquiler"

José Duarte
Habla el abogado de los sospechosos por la desaparición de Francisca Cadenas: "Están siendo investigados por presunto homicidio"

José Duarte, el abogado de los dos sospechosos por la desaparición de Francisco Cadenas, ha contestado a algunas preguntas de los medios. Según nos cuenta, no están siendo investigados por desaparición de alto riesgo, sino por homicidio.

Portavoz OCU
Enrique García, portavoz de la OCU: "Se está especulando con la guerra, no tiene sentido que una semana después suba todo"

El conflicto de Oriente Próximo está encareciendo los precios de manera generalizada. Sin embargo, hay quien se aprovecha de esta situación y los infla innecesariamente.

Francisca Cadenas

Hablamos con uno de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Está bajo secreto de sumario y no quiero yo..."

Autor Miranda de Ebro

El presunto autor del incendio de Miranda de Ebro es reincidente: "Llevaba un mes en libertad tras secuestrar y agredir a una mujer"

Ana Congost

Ana Congost, heredera universal de Silvia Tortosa: "Desde el día que Carlos Cánovas salió de su casa, no se preocupó más por ella"

