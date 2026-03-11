Elia Galera acusa a Santiago Segura de “chivato” por una ayuda al límite de las normas en La Pista

Elia Galera y Santiago Segura han protagonizado el pique más competitivo y también divertido que se vivido en este programa de Pasapalabra. Los dos se han enfrentado en La Pista, curiosamente sin llegar a acertar su canción, aunque su verdadero enfrentamiento ha sido durante el duelo entre Begoña Maestre y Fonsi Nieto, incluso con amago de impugnación.

La polémica ha saltado cuando Roberto Leal les ha dado el título con otras palabras: “Gusto a sal”. Les ha dicho uno con tres, y el correcto tiene dos. Begoña ha respondido “Sabor a mar”, lo que suponía un fallo. El presentador le ha dejado que se lo repensara… y Segura ha intervenido para señalar que “sabor” estaba bien. Quizá ese empuje ha sido clave para que la actriz terminara respondiendo “Sabor salado” y se llevara los dos segundos aún en juego.

Elia no se ha cortado al expresar su desacuerdo con lo ocurrido y hasta ha llamado “chivato” a su rival. “No vale soplar, estoy indignada y voy a impugnar esta prueba ahora mismo”, ha afirmado la actriz. Roberto ha salido en defensa del equipo naranja: “Pues sí que es competitiva”. ¡Descubre cómo ha sucedido todo en el vídeo!