Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Enrique García, portavoz de la OCU: "Se está especulando con la guerra, no tiene sentido que una semana después suba todo"

El conflicto de Oriente Próximo está encareciendo los precios de manera generalizada. Sin embargo, hay quien se aprovecha de esta situación y los infla innecesariamente.

Portavoz OCU

Publicidad

El conflicto en Oriente Próximo sigue cobrándose vidas y sus efectos ya no se limitan únicamente a la región. La situación está repercutiendo en distintos lugares del mundo, incluido España, donde empiezan a notarse cambios en la economía.

Uno de los primeros efectos se observa en el precio del combustible. Llenar el depósito resulta ahora más caro, con incrementos que rondan los 8 euros en comparación con semanas anteriores.

Pero el encarecimiento no se queda solo en la gasolina. El aumento del precio del petróleo suele trasladarse a muchos otros ámbitos: desde la factura eléctrica hasta el coste del transporte y, en última instancia, al precio de numerosos productos básicos que forman parte de la cesta de la compra.

Sin embargo, hay quien piensa que es demasiado pronto para que suban los precios. Enrique García, portavoz de la OCU, sostiene que "se está especulando con la guerra". "No tiene sentido que una semana después del conflicto, la gasolina esté subiendo", señala, "ese petróleo lo compraron a un precio mucho más bajo".

Algunos productos o servicios están inflados para aprovecharse de los consumidores. "Ya pasó con la guerra de Ucrania", advierte Enrique García. ¡Dale al play para escucharlo al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Portavoz OCU

Enrique García, portavoz de la OCU: "Se está especulando con la guerra, no tiene sentido que una semana después suba todo"

Francisca Cadenas

Hablamos con uno de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Está bajo secreto de sumario y no quiero yo..."

Autor Miranda de Ebro

El presunto autor del incendio de Miranda de Ebro es reincidente: "Llevaba un mes en libertad tras secuestrar y agredir a una mujer"

Silvia Tortosa
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Ana Congost nos cuenta toda la verdad sobre los últimos días de Silvia Tortosa

Los consejos de un milmillonario a un joven.
Consejos de un millonario

El consejo de un inversor milmillonario a un joven que quiere comprarse su primer piso "Primero apuesta por tu formación"

La ruina de la guerra.
Economía de guerra

"Mi vehículo gasta 300 litros de gasoil al día y ha subido un 66%": economías rotas por la guerra

¿Somos más pobres que cuando estalló el conflicto? Consumidores, transportistas y agricultores hacen sus cuentas y nos las muestran. “El cliente va a tener que pagar más por todo”.

Proia galega
Delicioso

Proia galega, el pan dulce de Joseba Arguiñano

En cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba ha sorprendido dedicando su elaboración del pan dulce a todos los gallegos. Un bocado irresistible el elaborado por el cocinero.

Verdel con patatas a la importancia

Receta de Verdel con patatas a la importancia de Arguiñano: “En homenaje a todas las madres y abuelas”

Cambio de sexo del concejal.

La sonada reacción de Manuel Garrido, concejal del PSOE que se ha cambiado de sexo: "Yo entre en política porque faltaba uno para la lista"

Incendio en Miranda de Ebro.

Un hombre confiesa ser el autor del incendio que ha causado la muerte de 3 mujeres en Burgos

Publicidad