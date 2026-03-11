Última hora
Enrique García, portavoz de la OCU: "Se está especulando con la guerra, no tiene sentido que una semana después suba todo"
El conflicto de Oriente Próximo está encareciendo los precios de manera generalizada. Sin embargo, hay quien se aprovecha de esta situación y los infla innecesariamente.
El conflicto en Oriente Próximo sigue cobrándose vidas y sus efectos ya no se limitan únicamente a la región. La situación está repercutiendo en distintos lugares del mundo, incluido España, donde empiezan a notarse cambios en la economía.
Uno de los primeros efectos se observa en el precio del combustible. Llenar el depósito resulta ahora más caro, con incrementos que rondan los 8 euros en comparación con semanas anteriores.
Pero el encarecimiento no se queda solo en la gasolina. El aumento del precio del petróleo suele trasladarse a muchos otros ámbitos: desde la factura eléctrica hasta el coste del transporte y, en última instancia, al precio de numerosos productos básicos que forman parte de la cesta de la compra.
Sin embargo, hay quien piensa que es demasiado pronto para que suban los precios. Enrique García, portavoz de la OCU, sostiene que "se está especulando con la guerra". "No tiene sentido que una semana después del conflicto, la gasolina esté subiendo", señala, "ese petróleo lo compraron a un precio mucho más bajo".
Algunos productos o servicios están inflados para aprovecharse de los consumidores. "Ya pasó con la guerra de Ucrania", advierte Enrique García. ¡Dale al play para escucharlo al completo!
