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Javier Rigau carga contra el asistente de Gina Lollobrigida: "Por no haber colaborado con esa banda familiar, yo tuve mi castigo"

Continúa la guerra entre Javier Rigau, el último marido de Gina Lollobrigida, su asistente Andrea Piazzolla y su hijo Milko por los millones desaparecidos de su fortuna. Hoy, el último marido de la actriz se defiende.

Javier Rigau

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La muerte de Gina Lollobrigida desató una auténtica guerra entre su hijo Milko, su asistente, Andrea Piazzolla y su último marido, Javier Rigau. La gestión de su herencia se convirtió en un foco de conflictos y controversias. Francisco Javier Rigau quedó excluido del reparto y, según él, todo habría sido dirigido por Andrea Piazzolla junto a su entorno familiar.

Rigau sostiene que lograron influir en la actriz para hacerle creer que tanto su hijo como él mismo intentaban beneficiarse de su situación, dejándola completamente bajo su control. El caso terminó con la condena de Piazzolla, sentenciado a tres años de prisión por apropiarse de más de cinco millones de euros de la artista.

"Por no haber colaborado con esa banda familiar a hundir al hijo, yo tuve el castigo", afirma Rigau. Este fue demandado en 2013 por la propia Gina, quien según él, fue sometida por el poder de Piazzolla. "Llegaba a hacerle reverencias a Gina", recuerda.

La herencia de Gina sigue repleta de preguntas, pero la más repetida es: ¿a dónde fueron a parar los 10 millones de euros desaparecidos? ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Javier Rigau!

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