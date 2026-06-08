La Princesa Leonor y la Infanta Sofía asisten por la mañana a la Misa del Papa León XIV y por la tarde al concierto de Bad Bunny

La visita del Papa León XIV está acaparando todas las miradas. Con una agenda totalmente repleta de actos multitudinarios parece imposible centrarse en otros asuntos.

Sin embargo, poco a poco vamos conociendo parte de los planes que han simultaneado algunos de los asistentes. Si este sábado Pedro Sánchez junto su esposa Begoña Gómez, viajaba a Barcelona para disfrutar del festival Primavera Sound, ahora sabemos que también las hijas de los Reyes han compaginado la visita del Pontífice con un tiempo de ocio que ellas han dedicado a asistir al concierto de Bad Bunny.

Durante la mañana de este domingo las hijas de los Reyes acompañaron a sus padres a la Santa Misa celebrada en la Plaza Cibeles y por la tarde se desplazaron al Wanda Metropolitano para disfrutar del espectáculo del portorriqueño.

El periodista Javier de Hoyos ha sido quien ha publicado en su perfil de Instagram las imágenes. Comentó: "La princesa Leonor y la infanta Sofía, pilladas en el concierto de Bad Bunny".

Sabiendo adaptarse a las diferentes situaciones tanto Sofía como Leonor han adaptado su vestuario para la ocasión.

Para la Misa de la mañana la Princesa de Asturias escogió un vestido de Hannibal Laguna White, el modelo 'Lauren': de color azul cielo, que tiene un precio de 498 euros. Por la noche se cambió y al concierto fue con un cómodo estilismo con vaqueros y un veraniego top rojo.

Por su parte, Sofía eligió un dos piezas, un traje de chaqueta en color verde turquesa de la marca española Mirto. Su precio es de 475 euros.

De Hoyos asegura que ambas se comportaron de forma natural y disfrutaron con sus amigos como unos asistentes más.

Bad Bunny en Madrid

El quinto y sexto concierto de Bad Bunny en Madrid coinciden con la presencia del Papa León XIV. Tanto el cantante portorriqueño como el Pontífice han coincidido en lanzar, cada uno en su respectivo acto, un mensaje de advertencia a los jóvenes sobre las redes sociales. "En redes sociales hoy todo el mundo tiene algo que decir. Tú sabes quién eres no hagas caso a comentario negativo de gente que no conoces no guardes rencor".

Por su parte, Robert Francis Prevost ha subrayado que "la importancia de buscar la verdad" frente a las "muchas voces en las redes que nos engañan y cuentan mentiras".