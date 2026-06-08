Antena 3Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Papa León XIV

Toño Casado, sacerdote y creador de 'Alza la mirada': "Hacer esta canción fue un regalo. Queríamos crear algo que la gente pudiese cantar"

Durante la tarde, más de 70.000 personas recibirán al Papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu. Será en este evento donde canten la "banda sonora" de la visita del Papa a España: 'Alza la mirada'.

Imagen de Toño Casado, sacerdote y autor de la canción 'Alza la mirada'

Toño Casado, sacerdote | ANTENA 3 NOTICIAS

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Unas 70.000 personas de parroquias, colegios católicos, hermandades y congregaciones recibirán al Papa León XIV hoy, 8 de junio, en el Estadio Santiago Bernabéu que han reconvertido en un "gran templo de fe" para acoger uno de los eventos destacados del viaje del Pontífice a España.

En concreto, el Bernabéu acogerá el encuentro del Papa con la comunidad diocesana y se espera la asistencia de las congregaciones religiosa de las tres diócesis: Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.

Durante el evento, habrá momentos para la oración y los testimonios, desde una persona que acaba de bautizarse siendo ya adulta hasta una familia migrante. Asimismo, también habrá momentos para la música. A partir de las 16:30 horas de la tarde, actuarán conocidos cantantes como David Bustamante o Daniel Diges. Entre los grupos musicales destaca uno: un coro de mil jóvenes, niños y mayores.

Es especialmente reseñable la actuación de ese coro porque cantarán el himno de la visita de León XIV: 'Alza la mirada'.

"'Alza la mirada' ya es la banda sonora de esta visita"

En Antena 3 Noticias hemos hablado con Toño Casado, director del coro. El sacerdote ha detallado que está "nervioso y emocionado", pero "dispuesto e ilusionado" para cantar ante las más de 70.000 personas que se esperan en el Bernabéu.

Casado ha asegurado que "tanto el coro" como él "están preparadísimos" tras "13 horas de ensayo" durante el día de ayer: "Estuvimos en el Bernabéu desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche". Además, asegura que "con ilusión y poniendo el corazón", están "preparados".

El sacerdote ha explicado que este coro está formado por "1.000 personas de más de 25 nacionalidades" y asegura que todo surgió tras una reunión con "13 autores". Ha explicado que "un día, Pablo Cebrián nos propuso este himno que ya es 'Alza la mirada' y que ya es la banda sonora de esta visita".

Casado ha detallado que, con la creación de 'Alza la mirada', "queríamos crear algo que la gente pudiese cantar y transmitir que necesitamos alzar la mirada para dejar los móviles y observarnos a nosotros mismos, a Dios y encontrarnos con los demás". Según ha explicado, "es una canción que da corazón a muchísimas personas".

El sacerdote ha afirmado que hacer esta canción fue "un regalo": "Dios hace regalos, me hizo cura y artista". Asimismo, reitera su agradecimiento a Javier Llano "por haber contado" con él y a Pablo Cebrián porque "trabajar con él es un regalo".

Por último, desea que todos "sigamos cantando y ofreciendo lo mejor de nosotros mismos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Noticias de hoy, lunes 8 de junio de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

El Papa en el Congreso de los Diputados

Última hora de la visita del papa León XIV a Madrid en directo: León XIV pide al Congreso respetar la "dignidad humana" y alejarse de la "cultura del descarte"

Parasoles para el coche

7 trucos para evitar el calor dentro del coche

Imagen de Toño Casado, sacerdote y autor de la canción 'Alza la mirada'

Toño Casado, sacerdote y creador de 'Alza la mirada': "Hacer esta canción fue un regalo. Queríamos crear algo que la gente pudiese cantar"

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 8 de junio de 2026

El Papa León XIV
Visita León XIV

Gran expectación ante el discurso del Papa en el Congreso que se espera que sea un llamamiento a la reconciliación

Día Mundial de los océanos
Efemérides

Efemérides de hoy 8 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 8 de junio?

Consulta las efemérides de hoy 8 de junio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Papa León XIV
VISITA DEL PAPA

El papa León XIV reivindica la fe cristiana en la identidad cultural europea: "No temáis. ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!"

La segunda jornada del papa León XIV en España ha estado marcada por una multitudinaria Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, con alrededor de 1,2 millones de asistentes

Detenidas dos personas por una pelea entre ellos en Barcelona

VIDEO: Dos personas heridas por una pelea a machetazos entre ellos en plena calle de Badalona

Coche de Guardia Civil

Encuentran el cuerpo de un menor desaparecido en Almassora, Alicante, cerca de la desembocadura del Mijares

Abanicos, agua y sombra para combatir el calor durante la visita de León XIV

Abanicos, agua y sombra para combatir el calor durante la visita de León XIV

Publicidad