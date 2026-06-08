Toño Casado, sacerdote y creador de 'Alza la mirada': "Hacer esta canción fue un regalo. Queríamos crear algo que la gente pudiese cantar"

Unas 70.000 personas de parroquias, colegios católicos, hermandades y congregaciones recibirán al Papa León XIV hoy, 8 de junio, en el Estadio Santiago Bernabéu que han reconvertido en un "gran templo de fe" para acoger uno de los eventos destacados del viaje del Pontífice a España.

En concreto, el Bernabéu acogerá el encuentro del Papa con la comunidad diocesana y se espera la asistencia de las congregaciones religiosa de las tres diócesis: Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.

Durante el evento, habrá momentos para la oración y los testimonios, desde una persona que acaba de bautizarse siendo ya adulta hasta una familia migrante. Asimismo, también habrá momentos para la música. A partir de las 16:30 horas de la tarde, actuarán conocidos cantantes como David Bustamante o Daniel Diges. Entre los grupos musicales destaca uno: un coro de mil jóvenes, niños y mayores.

Es especialmente reseñable la actuación de ese coro porque cantarán el himno de la visita de León XIV: 'Alza la mirada'.

"'Alza la mirada' ya es la banda sonora de esta visita"

En Antena 3 Noticias hemos hablado con Toño Casado, director del coro. El sacerdote ha detallado que está "nervioso y emocionado", pero "dispuesto e ilusionado" para cantar ante las más de 70.000 personas que se esperan en el Bernabéu.

Casado ha asegurado que "tanto el coro" como él "están preparadísimos" tras "13 horas de ensayo" durante el día de ayer: "Estuvimos en el Bernabéu desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche". Además, asegura que "con ilusión y poniendo el corazón", están "preparados".

El sacerdote ha explicado que este coro está formado por "1.000 personas de más de 25 nacionalidades" y asegura que todo surgió tras una reunión con "13 autores". Ha explicado que "un día, Pablo Cebrián nos propuso este himno que ya es 'Alza la mirada' y que ya es la banda sonora de esta visita".

Casado ha detallado que, con la creación de 'Alza la mirada', "queríamos crear algo que la gente pudiese cantar y transmitir que necesitamos alzar la mirada para dejar los móviles y observarnos a nosotros mismos, a Dios y encontrarnos con los demás". Según ha explicado, "es una canción que da corazón a muchísimas personas".

El sacerdote ha afirmado que hacer esta canción fue "un regalo": "Dios hace regalos, me hizo cura y artista". Asimismo, reitera su agradecimiento a Javier Llano "por haber contado" con él y a Pablo Cebrián porque "trabajar con él es un regalo".

Por último, desea que todos "sigamos cantando y ofreciendo lo mejor de nosotros mismos".

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