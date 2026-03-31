Inquilina que la Casa de Alba pretende desalojar: "Al ver la repercusión que ha tenido, han reculado con los pisos de renta antigua"

La Casa de Alba quiere recuperar los pisos que tienen en alquiler en el centro de Madrid. Un edificio en el que residen 70 familias que están a punto de ser desalojadas en el centenario de la duquesa de Alba.

Sin embargo, parece que el desahucio podría quedar paralizado en algunos casos. Las familias afectadas podrían acogerse al nuevo decreto anticrisis de vivienda, que permite prorrogar los alquileres durante dos años más.

"La Casa de Alba ha reculado con los casos de renta antigua, no pueden tocarlos", afirma Paula Canedo, inquilina de la Casa de Alba, "el resto que somos de renovaciones ya hemos enviado el burofax para acogernos al decreto".

Las familias que viven en los pisos de la Casa de Alba están indignados y creen que la familia quiere echarles para convertir el edificio en uno de pisos turísticos o temporales. ¿Lograrán una solución para los afectados?