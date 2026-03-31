¡Impresionante! El “regalazo” de Andrés Suárez al cantar su nuevo single en Pasapalabra

Andrés Suárez ha regresado a Pasapalabra por todo lo alto con la emoción que supone estrenar nuevo disco. Por ello, como no podía ser de otra manera, Roberto Leal le ha pedido que mostrase un poco de su último proyecto antes de El Rosco.

El cantautor no lo ha dudado y, guitarra en mano, ha deleitado a todos los presentes con un precioso cachito de su último single. Con la voz dulce que le caracteriza, el invitado ha regalado a la audiencia una despedida inolvidable.

“Qué grande, enhorabuena, te mereces todo lo bueno que te pueda pasar”, le ha dicho Roberto después de disfrutar de tan especial actuación. ¡Dale a play para volver a ver este momento!