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El Rosco | 31 de marzo

Javier, ante una “misión imposible” en El Rosco: un fallo tempranero le sirve la victoria en bandeja a Neli

La concursante ha firmado un Rosco impecable con el que ha enviado a su rival a la Silla Azul.

Javier, ante una “misión imposible” en El Rosco: un fallo tempranero le sirve la victoria en bandeja a Neli

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Javier afrontaba su quinto duelo ante Neli con la tranquilidad que da el saber que contaba con algo más de medio minuto que su rival para resolver El Rosco. Ella, por su parte, con las prisas provocadas por el cronómetro, ha pedido a Roberto Leal algo más de velocidad.

Ambos han comenzado tanteándose, sin cometer ningún error y caminando con pies de plomo. Sin embargo, en su tercer turno, el veterano ha cometido un error que le ha condicionado durante todo el enfrentamiento.

Neli sabía que lo único que tenía que hacer era no fallar y, pese a que se ha quedado sin tiempo. Los 21 aciertos le han metido a Javier la presión suficiente para que tuviese que jugársela a un todo o nada.

Lo que el experimentado jugador ha tildado como una “misión imposible” ha terminado siendo su sentencia. Javier no ha logrado culminar una remontada de lo más complicada y se verá obligado a jugarse su puesto en la Silla Azul. ¡Haz click en el vídeo para ver este momento!

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