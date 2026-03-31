Los desconocidos abusos sexuales que Encarna Sánchez vivió con 7 años en un orfanato

Pedro Pérez, amigo y director y productor de Encarna Sánchez durante varios años, nos cuenta algunos de sus secretos más desconocidos. Este afirma que con 7 años sufrió abusos sexuales en un orfanato de Almería, algo que le pasaría factura años después.

Pedro Pérez

El 5 de abril de 1996 se apagaba la voz de Encarna Sánchez, hace ya tres décadas. La comunicadora, reconocida por su estilo mordaz y su actitud desafiante frente al periodismo convencional, dejó una huella imborrable, aunque hay muchos aspectos desconocidos de su vida. Hoy, la recordamos de la mano de Pedro Pérez, amigo cercano y quien durante años estuvo a su lado como director y productor en la radio.

Pedro Pérez ha recordado lo dura que fue Encarna Sánchez con el caso Arny, en el que varios personajes famosos fueron falsamente acusados de abusos sexuales a menores. Hoy, conocemos el motivo por el que le tocaba tanto en lo personal.

"Encarna sufrió abusos sexuales en un orfanato de Almería", afirma Pedro Pérez. Según nos cuenta, fue a los 7 años cuando, después del fusilamiento de su padre, la metieron en un orfanato donde no solo abusaron de ella, sino de más niños.

Años más tarde y tras conocerse la verdad que se escondía tras aquel orfanato, el centro acabó cerrando. Un terrible episodio que marcó la vida de Encarna y que hoy conocemos gracias a Pedro Pérez.

