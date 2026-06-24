La increíble historia de Ousman Umar, el joven que pudo morir persiguiendo una vida mejor: "Me ha tocado el Euromillón muchas veces"

Ousman Umar nació en una aldea africana de Ghana donde la vida era sinónimo de hambre y penurias. Desde que era pequeño soñaba con una vida mejor en el continente europeo, con una oportunidad que a sus 13 años decidió perseguir. "Para mí era el paraíso", afirma.

Armado de valor, Ousman dejó África en un viaje de cinco años en el que recorrió el desierto del Sáhara, entró en la cárcel y viajó en una patera sin saber nadar. Aquel viaje fue lo más difícil que ha hecho nunca, viendo morir a algunos de sus amigos. Sin embargo, Ousman siempre conservó la esperanza de una vida mejor, que se convirtió en su motor.

Cuando llegó a Barcelona, sin entender el idioma y sin saber a dónde ir, se encontró con Montserrat, una mujer que vio en él un joven bueno y con toda la vida por delante. El primer día que le vio le ofreció dinero y cariño, hasta que con el tiempo su vínculo se hizo más fuerte y decidió convertirse en su tutora.

"Me ha tocado el Euromillón muchas veces", asegura Ousman, "cuando conocí a Montse volví a nacer". El joven destaca la suerte que ha tenido y asegura que le ha permitido entender que debe compartirla con los demás.

Con la curiosidad que le caracteriza, Ousman decidió ir más allá de los límites impuestos por su entorno y comenzó a estudiar. Así, terminó cumpliendo su sueño y fundando su propia ONG para ayudar a otros. Una historia única que hoy ha inspirado una película: Viaje al país de los blancos. ¡Dale al play para escucharle al completo!

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