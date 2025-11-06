Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 6 de noviembre

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

El concursante ha dejado con la boca abierta a Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas.

Alberto Mendo
Publicado:

Ha vuelto a conseguirlo: Manu ha dejado fascinado al cuarteto de invitados que ha terminado su visita a Pasapalabra. El concursante ha dedicado su poema a Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas, que uno a uno se han ido quedando boquiabiertos con los guiños que ha improvisado.

Ha sido la guinda a un programa que justo antes ya había tenido otro broche, el de Soraya cantando su single más reciente. La artista extremeña ha dejado a todos alucinados con la voz y con lo bien que suena ‘You will shine’, avance del disco ‘Ilumina’ que publicará en febrero.

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

De un talento a otro, Manu ha sorprendido con sus ingeniosos juegos de palabras deseando salir de Pasapalabra “coronado”. Parece que lo ha conseguido porque Roberto Leal, mientras les escuchaba, se ha fijado a la vez en el público del plató y ha comprobado cómo reaccionaba. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!

