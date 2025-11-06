Mejores momentos | 6 de noviembre
Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra
El concursante ha dejado con la boca abierta a Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||https://cms.atresmedia.tech/690c4d54d50da500070aef1a|||Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?]]
Publicidad
Ha vuelto a conseguirlo: Manu ha dejado fascinado al cuarteto de invitados que ha terminado su visita a Pasapalabra. El concursante ha dedicado su poema a Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas, que uno a uno se han ido quedando boquiabiertos con los guiños que ha improvisado.
Ha sido la guinda a un programa que justo antes ya había tenido otro broche, el de Soraya cantando su single más reciente. La artista extremeña ha dejado a todos alucinados con la voz y con lo bien que suena ‘You will shine’, avance del disco ‘Ilumina’ que publicará en febrero.
De un talento a otro, Manu ha sorprendido con sus ingeniosos juegos de palabras deseando salir de Pasapalabra “coronado”. Parece que lo ha conseguido porque Roberto Leal, mientras les escuchaba, se ha fijado a la vez en el público del plató y ha comprobado cómo reaccionaba. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!
Publicidad