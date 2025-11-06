Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 6 de noviembre

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

El concursante madrileño ha notado el lastre de su error, especialmente cuando Rosa se ha plantado con 22 aciertos.

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Pocas veces ocurre que Manu comenta un error en la primera vuelta. Ha sucedido en este Rosco y ese lapsus ha cambiado por completo su nuevo duelo contra Rosa. Ha sido en el último programa con Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas como invitados, que se han quedado alucinados con el poema de despedida que les ha dedicado el concursante.

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

Manu ha comenzado El Rosco con ocho segundos de ventaja sobre Rosa, lo que esta vez ha no ha influido en un cara a cara que ha comenzado muy igualado. De hecho, iban incluso acompasados hasta que el madrileño ha tropezado con la Q por un matiz fruto de las prisas al responder. En una tarde tan reñida, sabía que su reto iba a ser que ese fallo no se convirtiera en lastre.

Sin embargo, Rosa ha estado muy segura con su estrategia y hasta ha tenido éxito arriesgando con su última respuesta, para plantarse con 22 aciertos. Manu, con dos menos, ya no podía ir a por el empate sino a por la victoria. ¿Con una épica remontada? ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

El breve dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal cantando ‘Se fue’ de Laura Pausini
Mejores momentos | 6 de noviembre

El breve dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal cantando ‘Se fue’ de Laura Pausini

Mabel Lozano
Entrevista

La incomprensión que vivió Mabel Lozano en sus inicios: "Mis amigos se reían de mí por contar historias sobre la trata de mujeres"

Exmarido Karina
Exclusiva

Juan Miguel, exmarido de Karina, vinculado a una secta sexual: "Esa señora quiere recuperar el dinero que invirtió"

El peluquero Juan Miguel, el exmarido de la cantante Karina, se ha visto relacionado con la secta sexual de Vistabella. En Y ahora Sonsoles, hablamos con él para comprobar su versión.

Vanessa
Nos lo cuenta

La cruda historia de Vanessa, que lo perdió todo por su adicción al alcohol: "Cogí miedo cuando vi que me estaba muriendo"

Aunque al principio asociaba el alcohol con las reuniones sociales, pronto comenzó a consumir a solas y a escondidas, llegando a depender de él para dormir. Cuando se dio cuenta de que tenía un problema, Vanessa ya lo había perdido todo, sobre todo, su familia.

Magalí

Loteros en pie de guerra por los precios de los décimos: "No pedimos la subida de precio, sino una subida de comisiones dignas"

Sagrario

Sagrario denuncia la tardanza de su cita médica: "Tengo 82 años y me han dado para 2027, lo mismo entonces ya me he muerto"

Abril y Laia

Abril y Laia, víctimas de un ladrón de ropa interior: "Lleva más de 5 meses robándonos, llevo más de 100 tangas comprados"

Publicidad