Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

Pocas veces ocurre que Manu comenta un error en la primera vuelta. Ha sucedido en este Rosco y ese lapsus ha cambiado por completo su nuevo duelo contra Rosa. Ha sido en el último programa con Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas como invitados, que se han quedado alucinados con el poema de despedida que les ha dedicado el concursante.

Manu ha comenzado El Rosco con ocho segundos de ventaja sobre Rosa, lo que esta vez ha no ha influido en un cara a cara que ha comenzado muy igualado. De hecho, iban incluso acompasados hasta que el madrileño ha tropezado con la Q por un matiz fruto de las prisas al responder. En una tarde tan reñida, sabía que su reto iba a ser que ese fallo no se convirtiera en lastre.

Sin embargo, Rosa ha estado muy segura con su estrategia y hasta ha tenido éxito arriesgando con su última respuesta, para plantarse con 22 aciertos. Manu, con dos menos, ya no podía ir a por el empate sino a por la victoria. ¿Con una épica remontada? ¡Dale al play!