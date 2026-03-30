Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

La incómoda propuesta que Lola Baldrich denuncia: "Me dijeron que fuese a una habitación de hotel a repasar el guion"

La actriz nos cuenta una de sus peores experiencias en el mundo de la interpretación. Además, reivindica a las actrices que, como ella, tienen que hacer frente a situaciones machistas en las que se ven obligadas a rechazar trabajos.

Lola Baldrich

Publicidad

Lola Baldrich lleva años triunfando sobre los escenarios. Al principio, se inició en el mundo de la música con éxitos como 'Los amigos de mis amigas son mis amigos', pero pronto se metió en nuestras pantallas, con series como Médico de Familia o Compañeros.

Pese a que Lola ha triunfado en el mundo de la interpretación, confiesa que también ha tenido momentos oscuros en los que ha tenido que hacer frente a situaciones incómodas. Sobre todo, afirma, por ser una mujer.

"Me propusieron que fuese a una habitación de un hotel a repasar el guion", afirma Lola, "yo dije que no, pero normalmente esto no se toma bien".

La actriz ha reivindicado que no es justo que, como ella, muchas mujeres artistas se vean obligadas a pasar por "tantos tragos amargos". ¡No te pierdas el discurso de Lola Baldrich en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Imagen de Juan Soto Ivars

Juan Soto Ivars, sobre el violador de Montjuic: "Vienen kinkis de Marruecos que saben que aquí la Policía es menos brutal que en su país"

La carta de Ábalos.

Ábalos rompe su silencio desde Soto del Real: "Seguramente si no hubiera dado tanto la cara no me la hubieran partido"

De los podios al micrófono: deportistas que sorprendieron en Mask Singer

De los podios al micrófono: estos son todos los deportistas que han pasado por Mask Singer

María José Campanario tras su paso por El Desafío: “Me voy con el corazón muy lleno”
Mejores momentos | Gran Final

María José Campanario tras su paso por El Desafío: “Me voy con el corazón muy lleno”

Jesulín de Ubrique, concursante de Tu cara me suena 13
Entrevista exclusiva

El reto de Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena 13: “Quiero sorprenderme a mí mismo”

Eduardo Navarrete tras su paso por El Desafío: “Ha sido un regalo que no voy a olvidar jamás”
Mejores momentos | Gran Final

Eduardo Navarrete tras su paso por El Desafío: “Ha sido un regalo que no voy a olvidar jamás”

El Desafío ha hecho vivir grandes experiencias al modista a pesar de algunos momentos difíciles.

Una 'trumpista', sobre la guerra de Pedro Sánchez.
Vídeo viral

Lucrecia, la 'trumpista' que critica a Pedro Sánchez por imitar a Donald Trump: "Intenta copiarle y ni si quiera defiende a su país"

Pedro Sánchez ha compartido un vídeo en sus redes sociales con una gorra similar a la que luce Donald Trump con el mensaje 'Make American Great Again' pero en este caso poniendo en valor la importancia de la ciencia.

Lola Baldrich

La incómoda propuesta que Lola Baldrich denuncia: "Me dijeron que fuese a una habitación de hotel a repasar el guion"

Imagen de Jon y Gonzalo

Rifirrafe entre dos jóvenes por el 'no a la guerra': "Es un eslogan vacío, mentiroso y que va en contra de los intereses de España"

Imagen de Ana Alarcón

Una policía explica la prohibición del DNI electrónico en las elecciones andaluzas: "Es imposible dotar a cada mesa electoral con un QR"

Publicidad