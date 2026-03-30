En plató
La incómoda propuesta que Lola Baldrich denuncia: "Me dijeron que fuese a una habitación de hotel a repasar el guion"
La actriz nos cuenta una de sus peores experiencias en el mundo de la interpretación. Además, reivindica a las actrices que, como ella, tienen que hacer frente a situaciones machistas en las que se ven obligadas a rechazar trabajos.
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Lola Baldrich lleva años triunfando sobre los escenarios. Al principio, se inició en el mundo de la música con éxitos como 'Los amigos de mis amigas son mis amigos', pero pronto se metió en nuestras pantallas, con series como Médico de Familia o Compañeros.
Pese a que Lola ha triunfado en el mundo de la interpretación, confiesa que también ha tenido momentos oscuros en los que ha tenido que hacer frente a situaciones incómodas. Sobre todo, afirma, por ser una mujer.
"Me propusieron que fuese a una habitación de un hotel a repasar el guion", afirma Lola, "yo dije que no, pero normalmente esto no se toma bien".
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La actriz ha reivindicado que no es justo que, como ella, muchas mujeres artistas se vean obligadas a pasar por "tantos tragos amargos". ¡No te pierdas el discurso de Lola Baldrich en el vídeo de arriba!
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