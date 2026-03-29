El fin de una era en Cantora: desaparece el icónico letrero de la finca de Isabel Pantoja

Una de las frases más míticas de Isabel Pantoja, emblema de su carácter y que sigue resonando como un eco de otra época, es la que decía "esta es mi casa". Con ella, la tonadillera defendía con firmeza su papel como propietaria absoluta de la finca Cantora que heredó tras la muerte de Paquirri.

Ese lugar fue mucho más que una residencia. Allí vivió su historia de amor con el torero, abrió sus puertas a reportajes exclusivos y mostró al mundo su felicidad familiar. Pero también se convirtió en escenario de sus momentos más duros, especialmente tras enviudar antes de los 30 años, con un hijo aún bebé.

Isabel Pantoja y Paquirri, en 1980 | Gtres

Ubicada en el término municipal de Medina Sidonia, la finca contaba con un reconocible azulejo oscuro a la entrada, donde en letras blancas se leía el nombre de Cantora. Era el símbolo visible de una propiedad que marcó toda una etapa. Hoy, ese cartel ha desaparecido por completo.

Solo permanece, en la gran puerta —habitualmente abierta—, una pieza de hierro con las iniciales FR, en referencia a Francisco Rivera.

Entrada de la finca Cantora sin su letrero | Europa Press

Resquicios de la época dorada del torero que en su día la compró al convertirse en estrella, y de un lugar que con el tiempo ha acumulado recuerdos de felicidad y episodios controvertidos que han dado lugar a profundas fracturas familiares.

Según la revista Lecturas, Cantora acumulaba una deuda millonaria y salió a subasta a finales de enero. Finalmente, según las informaciones, el nuevo propietario sería un empresario de origen libanés que la adquirió por algo más de 1 millón de euros.