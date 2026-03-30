Xenia Tostado irrumpe en Sueños de libertad con un personaje clave: Beatriz, el giro más oscuro de la trama

Xenia Tostado explica que Beatriz llega para ocupar un espacio que faltaba en la serie, aportando un perfil más conflictivo dentro del desarrollo narrativo. Su personaje introduce nuevas dinámicas y desafíos para el resto.

La actriz destaca que su papel busca ofrecer una versión distinta dentro del relato, reforzando la tensión dramática y ampliando el abanico de emociones en una trama que sigue evolucionando.