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Stella del Carmen y su marido reaparecen en Málaga tras su boda para disfrutar de la Semana Santa con Antonio Banderas

Stella del Carmen y su marido, Alex Gruszynski, han vuelto a Málaga tras su boda del pasado octubre. Lo han hecho junto a Antonio Banderas, que, como es costumbre, suele pasar la Semana Santa en su tierra natal.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski disfrutando de la Semana Santa en Málaga

Vídeo: Europa Press | Fotos: Gtres

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Miguel Toba
Publicado:

Antonio Banderas ha vuelto a Málaga por Semana Santa y ser un malagueño más que disfruta de su tierra, de sus amigos y por supuesto de las tradiciones que le unen.

Año tras año, el actor acude cada Domingo de Ramos a la ciudad andaluza para participar de manera activa en las procesiones, desempeñando el cargo de mayordomo en la cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Antonio Banderas en el Domingo de Ramos en Málaga
Antonio Banderas en el Domingo de Ramos en Málaga | Gtres

Este 2026 no iba a ser menos y el intérprete ha llegado acompañado de su pareja, Nicole Kimpel, su hija, Stella del Carmen, y su marido, Alex Gruszynski, en su primera aparición desde que el pasado octubre se casaran en España.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski en Málaga
Stella del Carmen y Alex Gruszynski en Málaga | Gtres

A la pareja ya les hemos visto en anteriores ocasiones presenciar desde el balcón las celebraciones de la Semana Santa malagueña y apoyar al actor.

Stella del Carmen, Alex Gruszynski y Nicole Kimpel en Málaga viendo las procesiones
Stella del Carmen, Alex Gruszynski y Nicole Kimpel en Málaga viendo las procesiones | Gtres

Además, no han dudado en mezclarse con la gente y posar en distintas fotos.

Stella del Carmen, Alex Gruszynski y Nicole Kimpel posando en Málaga
Stella del Carmen, Alex Gruszynski y Nicole Kimpel posando en Málaga | Gtres

La Semana Santa es para Antonio Banderas volver a sus raíces, a su identidad y así ha quedado patente a lo largo de los años, aun triunfando en Hollywood y codeándose con las estrellas del séptimo arte. Una pasión que le ha transmitido a sus parejas y a su hija.

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