DOMINGO DE RAMOS
Stella del Carmen y su marido reaparecen en Málaga tras su boda para disfrutar de la Semana Santa con Antonio Banderas
Stella del Carmen y su marido, Alex Gruszynski, han vuelto a Málaga tras su boda del pasado octubre. Lo han hecho junto a Antonio Banderas, que, como es costumbre, suele pasar la Semana Santa en su tierra natal.
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Antonio Banderas ha vuelto a Málaga por Semana Santa y ser un malagueño más que disfruta de su tierra, de sus amigos y por supuesto de las tradiciones que le unen.
Año tras año, el actor acude cada Domingo de Ramos a la ciudad andaluza para participar de manera activa en las procesiones, desempeñando el cargo de mayordomo en la cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores.
Este 2026 no iba a ser menos y el intérprete ha llegado acompañado de su pareja, Nicole Kimpel, su hija, Stella del Carmen, y su marido, Alex Gruszynski, en su primera aparición desde que el pasado octubre se casaran en España.
A la pareja ya les hemos visto en anteriores ocasiones presenciar desde el balcón las celebraciones de la Semana Santa malagueña y apoyar al actor.
Además, no han dudado en mezclarse con la gente y posar en distintas fotos.
La Semana Santa es para Antonio Banderas volver a sus raíces, a su identidad y así ha quedado patente a lo largo de los años, aun triunfando en Hollywood y codeándose con las estrellas del séptimo arte. Una pasión que le ha transmitido a sus parejas y a su hija.
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