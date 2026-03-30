Rifirrafe entre dos jóvenes por el 'no a la guerra': "Es un eslogan vacío, mentiroso y que va en contra de los intereses de España"

Pedro Sánchez ha remitido una nueva carta a los militantes socialistas. En esta ocasión, con motivo de la guerra en Irán que ya cumple un mes. En dicha carta, el presidente asegura a los militantes que están "en el lado correcto" de la historia y considera que son "una referencia" para los progresistas de todo el mundo. Tal y como ha detallado el presidente, "desde el primer momento, España tuvo clara su posición" y reitera que ha defendido el 'no a la guerra' porque esas cuatro palabras lo "encierran todo": "la memoria, la dignidad y el compromiso de un país".

Asimismo, en dicha carta ha defendido que ese 'no a la guerra' nace de la "conciencia colectiva" de 2003, cuando muchas personas protestaron en las calles por la guerra de Irak, la cual apoyó el gobierno de José María Aznar.

Por otro lado, el presidente ha recordado las medidas anticrisis que se convalidaron el pasado jueves en el Congreso, pero no ha mencionado el segundo real decreto que está pendiente de convalidar con la prórroga de los alquileres.

En Espejo Público, Gonzalo de Grado, progresista, y Jon Echeverría, afiliado de Nuevas Generaciones del PP, han analizado tanto la asunto de la vivienda como el eslogan del 'no a la guerra'.

"El 'no a la guerra' es un eslogan vacío, mentiroso y contrario a los intereses de España"

Para Gonzalo, "Pedro Sánchez ha conseguido coger un lema popular que nació en las calles y en las marchas" y "ha sido capaz de desvincularlo del "no" a la OTAN de 2003". Asimismo, de Grado detalla que ese eslogan da rédito por que "tiene sentido común".

En contraposición, Jon considera que "el 'no a la guerra' es un eslogan vacío, mentiroso y contrario a los intereses de España" y destaca que es un eslogan "mentiroso" porque "Pedro Sánchez es el que lidera el Gobierno con más gasto militar de España, ha triplicado la compra de armas a Estados Unidos y ha enviado la mayor fragata de guerra a las costas de Chipre".

"No quiero estar en las mesas de negociación al lado de genocidas"

Asimismo, asegura que "Sánchez prefiere a los ayatolás antes que a los aliados europeos".

Gonzalo de Grado reitera que él "no quiere estar en las mesas de negociación al lado de genocidas". Pone como ejemplo a Macron "que ahora, se repliega en torno a su decisión inicial".

Para Echeverría, "retrotraerse a la guerra de Irak es cínico" y recuerda que "el PSOE votó que sí a la guerra de Gadafi".

Asimismo, sobre la imagen de la gorra de Sánchez, Echevarría considera que lo hace "para que no se hable de lo que pasa aquí: que tiene un gobierno descompuesto, pierde todas las elecciones y le decaen los reales decretos".

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