“¡Mata a ese malnacido!”: Ecmel le encarga a Sahin su venganza desde la cárcel

Durante el encuentro en prisión, Ecmel aprovecha para echar más leña al fuego y le recuerda a Sahin que Cihan vuelve a salir impune de sus negocios sucios, mientras otros pagan por él. Le habla de todos los hombres que terminan en una celda por culpa de los Albora y le deja claro que si quiere recuperar el poder y el honor de la familia, tiene que empezar a moverse.

Pero el momento más duro llega cuando Ecmel le pide a su hijo que elimine a Hassan. “Quiero que lo elimines, mata a ese malnacido”, le dice, dejando a Sahin en una encrucijada.

Sahin escucha a su padre completamente roto por dentro. Sabe que el dolor y el odio lo consumen, pero también entiende que ese encargo puede arrastrarlo al mismo abismo. Esta noche, en Antena 3, Sahin tiene que decidir si cumple la orden de Ecmel o si rompe de una vez la cadena de sangre que está destrozando a su familia. También disponible en atresplayer.