Marta Suárez sobre la imputación de las hijas de Zapatero: "La familia está mal"

La situación en torno a José Luis Rodríguez Zapatero atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras sus recientes declaraciones ante la Audiencia Nacional, el expresidente ha vuelto a defender su inocencia y mantiene su confianza en que todo quede aclarado. Mientras tanto, la presión mediática no deja de crecer y, según personas cercanas al entorno familiar, el impacto emocional estaría siendo enorme.

Ahora, las hijas de Zapatero y María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente y una de las personas con las que habría mantenido un mayor intercambio de mensajes, habrían sido llamadas a declarar en el marco de la investigación. De acuerdo con todo el proceso, el juez habría optado por citarles en una condición procesal que les permitiera ofrecer su propia versión de los hechos y aclarar cuál pudo haber sido su participación o conocimiento de las circunstancias que se investigan, en caso de haberla tenido.

La colaboradora Marta Suárez confiesa en Y ahora Sonsoles Espinosa que el entorno de Zapatero no está bien desde que imputaron al exlíder del PSOE y ahora con la imputación de sus hijas:"La familia está mal" decía antes de añadir que "Ahora mismo tienen la vida patas arriba". Según ha contado, el exmandatario incluso se habría enterado de la situación de sus hijas a través de los medios de comunicación, una circunstancia que habría aumentado todavía más la preocupación y el desconcierto en su entorno

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