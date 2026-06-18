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Edurne y Leire se preparan para La Gran Batalla de La Voz Kids: "Vamos a llorar y sufrir"

La coach presenta a su asesora y reconoce que llega una de las fases más difíciles de la edición. Mañana, no te lo pierdas en Antena 3.

Edurne y Leire La Voz Kids

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La Gran Batalla de La Voz Kids arranca este sábado en Antena 3 y Edurne tiene claro que no será una fase fácil. La coach tendrá que reducir su equipo a la mitad y despedirse de algunos de sus talents, una situación que afronta con muchos nervios y emociones a flor de piel.

Por suerte, no estará sola. Leire Martínez se convierte en su asesora para esta nueva etapa del concurso y Edurne no ha podido ocultar la ilusión que le hace compartir esta experiencia con ella: “Estoy feliz de presentaros a la mejor asesora del mundo mundial”, aseguró la coach.

Edurne estaba feliz de compartir equipo con Leire: “Es una artistaza, súper profesional, adora a los niños y encima tiene un corazón que no le cabe en el pecho”, afirmó antes de reconocer que no podría haber elegido mejor compañera para una fase tan importante.

Edurne también quiso sincerarse sobre lo que les espera en La Gran Batalla: “Tienes que tener cerca un paquete de kleenex porque vamos a llorar y vamos a sufrir”, confesó entre risas.

Para afrontar una de las decisiones más difíciles, la coach se queda con el consejo que más le ha repetido Leire durante esta experiencia: “Dejarnos llevar por los sentimientos y el corazón”. El sábado, no te lo pierdas en Antena 3.

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