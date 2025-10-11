El sábado a las 22:00 horas
¡Vuelve La ruleta de la suerte noche! Emoción, diversión y 100.000 euros en juego
Jorge Fernández y Laura Moure vuelven la noche de los sábados con el concurso líder y hasta 100.000 euros en juego.
La emoción y la diversión están aseguradas desde el próximo sábado a las 22:00 horas con La ruleta de la suerte noche.
De la mano de Jorge Fernández y Laura Moure viviremos momentos increíbles en el concurso líder de la noche de los sábados.
Nada más y nada menos que 100.000 euros están en juego en La ruleta, con gajos muy generosos y concursantes muy atrevidos.
No te pierdas La ruleta de la suerte noche, el próximo sábado a las 22:00 horas en Antena 3.
