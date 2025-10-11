Pablo Motos: “Lo más grave que ha hecho este Gobierno es enfrentarnos"

La actualidad política es un tema recurrente cuando se juntan Cristina Pardo, Nuria Roca, Tamara Falcó y Juan del Val. Tras la visita de José Sacristán, los tertulianos han aprovechado la ocasión para repasar las polémicas que acontecen en el Congreso de los Diputados.

“Los aplausos y risas que hay en el Congreso me parecen de una falta de respeto a la ciudadanía alucinante”, ha señalado Nuria Roca en su intervención. La clase política está en el punto de mira de los contertulios con una crítica directa al cambio de comunicación y de actitud de los políticos y la importancia que tiene “lo gelatinosa que se ha vuelto la línea del bien y el mal” como ha señalado Cristina Pardo.

Por su parte, Juan del Val ha criticado los señalamientos que se han en los partidos para su propio beneficio a lo que Pablo Motos ha añadido la alta frecuencia de sucesos políticos negativos todas las semanas.