Mejores momentos | 26 de septiembre

Jorge Fernández discrepa con la afirmación del panel: “Esto le pasa más a la gente joven”

El presentador cree que el panel no es el del todo cierto.

En La ruleta de la suerte siempre se habla del cambio de cuando pasas de ser joven a mayor y Jorge Fernández y Joaquín Padilla suelen comentarlo. En este caso el panel decía: “Un día eres joven y al otro… disfrutas viendo reposiciones de series”.

Unai ha acertado este panel y Jorge Fernández no ha tardado en reprochar que este panel no era del todo cierto. El presentador ha comentado: “Esto le pasa más a la gente joven” y nadie en el plató se ha atrevido a rebatir su opinión.

