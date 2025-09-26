Jorge Fernández discrepa con la afirmación del panel: “Esto le pasa más a la gente joven”

En La ruleta de la suerte siempre se habla del cambio de cuando pasas de ser joven a mayor y Jorge Fernández y Joaquín Padilla suelen comentarlo. En este caso el panel decía: “Un día eres joven y al otro… disfrutas viendo reposiciones de series”.

Unai ha acertado este panel y Jorge Fernández no ha tardado en reprochar que este panel no era del todo cierto. El presentador ha comentado: “Esto le pasa más a la gente joven” y nadie en el plató se ha atrevido a rebatir su opinión.

